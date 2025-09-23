Kevin Ciubotaru, fundașul stânga de 21 de ani de la Hermannstadt, este fotbalistul care i-a atras atenția patronului de la FCSB după prestația solidă din meciul cu Rapid, câștigat de sibieni cu 2-1.



Patronul roș-albaștrilor a fost impresionat de tupeul tânărului jucător, remarcând ușurința cu care acesta a depășit adversarii.



Becali: "Mi-a plăcut siguranța lui"

Aflat într-un dialog cu Marius Șumudică, cel care a adus în discuție numele fundașului, Gigi Becali a recunoscut imediat că l-a remarcat și a analizat calitățile acestuia, chiar dacă a identificat și un mic dezavantaj.



"Eu credeam că e atacant, dar e fundaş. E bun, dar e cam prea mic de statură. Mi-a plăcut siguranţa lui, control, încredere în el. E copil, dar în bandă se distra cu fundaşii Rapidului", a spus Becali, citat de Fanatik.



Cu toate acestea, omul de afaceri este sceptic în privința unui transfer facil, fiind conștient de pretențiile financiare ridicate ale celor de la Hermannstadt. "Ei sunt prietenii mei, dar nu te înţelegi cu ei, că cer mulţi bani", a adăugat acesta.



Kevin Ciubotaru, cotat la 75.000 de euro, are contract cu Hermannstadt până în vara anului 2028. O eventuală mutare la FCSB ar rezolva una dintre problemele campioanei: regula U21, post pe care au evoluat în acest sezon Ionuț Cercel, Mihai Toma și Alexandru Stoian.



Fundașul a fost adus de sibieni în 2023 de la echipa a doua a celor de la Rangers și a revenit în această vară sub comanda lui Marius Măldărășanu, după un împrumut la Unirea Ungheni.

