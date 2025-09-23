Patronul campioanei a dezvăluit că atacantul are o clauză de reziliere pe care o consideră mult sub valoarea reală a jucătorului.



Finanțatorul roș-albaștrilor a confirmat interesul olandezilor și a anunțat că Bîrligea, cotat la 5 milioane de euro, va evolua în partida monitorizată de aceștia. Becali s-a arătat resemnat în fața clauzei contractuale, pe care o consideră un chilipir pentru un club de talia lui Ajax.



"Ei vor trimite scouteri, deci să-l băgăm să joace. Oricum o să joace o repriză, n-am nicio treabă. Are 15 milioane de euro clauză de reziliere, ar fi incorect să-mi ia Ajaxul un jucător de 25 de milioane de euro. Dar lasă, mă las păcălit. Dacă dau 15 milioane de euro, îl vor lua", a spus Becali, potrivit Fanatik.



Atacantul de 25 de ani a avut un start bun de sezon, cu cinci goluri și trei pase decisive în 11 apariții.



Avertismentul unui fost mare internațional



În ciuda potențialului său, Daniel Bîrligea se confruntă cu o problemă care îi poate afecta cariera: accidentările frecvente. Ioan Andone atrage atenția asupra acestui aspect și consideră că, fără o rezolvare, vârful riscă enorm.



"Daniel Bîrligea o să ajungă și ăsta, joacă și în națională, numai să nu se accidenteze. Cred că va fi un transfer mare. Ține de stretching, de alimentație, trebuie să vadă ce-i dăunează organismului, pentru că altfel, dacă doi ani de zile joci și te tot «rupi», poate să se termine cariera ta", a spus Andone, potrivit as.ro.

