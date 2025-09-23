"Guriță" este de părere că decizia mijlocașului de la Zhejiang nu este definitivă și indică momentul când acesta ar putea îmbrăca din nou tricoul "tricolorilor".



Reacția lui Contra a venit la scurt timp după ce Mitriță și-a anunțat decizia, invocând distanța uriașă dintre China și România. Fostul selecționer, sub comanda căruia Mitriță a jucat la națională, a oferit un scenariu-surpriză.



"Întotdeauna poți reveni asupra deciziei. Poate se întoarce în Europa și peste doi ani spune că vrea să revină. Eu m-am întors după ce m-am retras pentru că naționala avea nevoie de mine. Poate că a luat această decizie acum din cauza distanței mari față de România", a spus Cosmin Contra pentru Digisport.



"Nu este un fotbalist capricios"

Fostul antrenor al echipei naționale i-a luat apărarea lui Mitriță și a insistat că hotărârea acestuia trebuie înțeleasă, fără a se căuta motive ascunse.



"Este decizia lui și doar el poate să vă explice de ce a hotărât asta. Nu, nu. Nu am avut nicio problemă cu Mitriță sau cu vreun jucător. Nu știu cine alimentează și de ce alimentează aceste lucruri care nu fac bine echipei naționale. Trebuie să găsim un motiv pentru care s-a retras Mitriță de la națională? Nu există niciun motiv. Trebuie doar respectat băiatul și atâta tot", a adăugat Contra.



Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea luni, 22 septembrie, la doar câteva ore după ce fusese inclus de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară pentru meciurile din octombrie. Într-o scrisoare publicată de FRF, fotbalistul a explicat că parcursul epuizant din China și nevoia de a se concentra pe viitorul său și al familiei l-au determinat să facă acest pas.



Mitriță a adunat 25 de selecții și 4 goluri pentru România, debutând în martie 2018 într-un amical cu Israel.

