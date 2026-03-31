FIFA și UEFA au „reușit“ să adauge în calendarul internațional niște meciuri inutile! Pentru că echipele europene care au pierdut primele baraje de calificare pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie) au fost obligate să joace, după cinci zile, între ele, în cadrul unor amicale!

Dacă în mod normal, orice meci de verificare e binevenit pentru o selecționată, în contextul în care primele reprezentative au tot mai puține date disponibile din cauza meciurilor de cluburi, de această dată, programul gândit de FIFA și UEFA e aiurea. Pentru că, după dezamăgirea ratării calificării pentru CM 2026, Țara Galilor, Irlanda de Nord, Ucraina, Albania, Irlanda, Macedonia de Nord, Slovacia și România, numai de niște amicale n-aveau chef!

Slovacia și România, obligate să joace din motive de „obligații comerciale“

În ceea ce privește duelul tricolorilor cu Slovacia, acest meci a avut și o altă problemă. Și anume situația dramatică în care a ajuns Mircea Lucescu (80 de ani) în dimineața zilei în care lotul a plecat spre Bratislava.

Și din acest motiv, s-a încercat anularea partidei Slovacia – România. Pe fir a intrat inclusiv UEFA, după cum a dezvăluit Juraj Curny, purtătorul de cuvânt al Federaţiei din Slovacia.

„A avut loc o comunicare intensă cu reprezentanţii Federaţiei Române de Fotbal şi ai UEFA cu privire la posibila amânare a meciului. Cu toate acestea, ambele echipe au obligaţii comerciale faţă de UEFA, partenerii săi, radiodifuzori şi proprii parteneri. Având în vedere numărul mare de bilete deja vândute, precum şi costurile contractate şi deja suportate pentru meci, toate părţile au convenit, în cele din urmă, că acesta va avea loc conform planului“, a spus Juraj Curny.