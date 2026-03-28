Tricolorii au pierdut la limită. După o primă repriză fără goluri, turcii au marcat unicul gol al partidei în minutul 53, după o centrare perfectă expediată de starul lui Arda Guler și o finalizare a lui Ferdi Kadioglu, care a preluat excelent în careu și l-a învins ușor pe Ionuț Radu.

Sera Kadioglu n-a lipsit de la Turcia - România

Fundașul lui Brighton a fost ”de neclintit” și pe faza defensivă, iar după meci a primit cea mai mare notă din partea specialiștilor, 8,7, astfel că Turcia va juca acum în ”finala” barajului cu reprezentanta din Kosovo.

Sera Kadioglu, soția internaționalului turc, nu a putut lipsi de la această partidă și a postat o serie de fotografii de pe stadionul lui Beșiktaș. Cei doi s-au căsătorit la finalul anului trecut și au împreună un copil.