O variantă expusă în spațiul public în urmă cu ceva vreme a devenit, de acum, oficială. Gică Popescu, președinte la Farul Constanța, clubul ”reînviat” de Gică Hagi, este acum acționar majoritar. ”Regele” a dorit de mai multă vreme să cedeze acțiunile de la fosta campioană a României, dar va rămâne totuși în structura clubului cu un procent de 10%, la fel ca Rivaldo și Ciprian Marica.

În reacția pe care a oferit-o pentru site-ul oficial al Farului Constanța, Gică Hagi s-a limitat să spună că lasă echipa pe mâini bune și își dorește să revină în antrenorat. Cel mai probabil, ”Regele” va pregăti altă echipă sau ia în considerare chiar și postul de selecționer.

„Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele”, a spus Hagi, în comunicatul oficial.

Cum arată acum structura acționariatului de la Farul Constanța:

Gică Popescu - 69,90%

Zoltan Iașko - 0,10%

Ciprian Marica - 10%

Gică Hagi - 10%

Societatea R10 Events LLC (reprezentată de Rivaldo) - 10%

În 2009, Gică Hagi a pus bazele clubului Viitorul Constanța, cu care a reușit să câștige titlul de campion în anul 2017. În 2021, echipa fondată de ”Rege” a fuzionat cu Farul Constanța, cu care a mai luat un titlu, în 2023.

Farul Constanța, start bun de play-out

Echipa pregătită de Ianis Zicu are acum 22 de puncte, după ce a început play-out-ul cu o victorie, scor 2-0 cu Petrolul Ploiești.

În următoarea partidă, dobrogenii se vor duela cu Csikszereda Miercurea Ciuc, în deplasare.