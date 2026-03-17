Stjepan Tomas (50 de ani) a fost prezentat ca noul antrenor de la Oțelul Galați. Liber de contract de mai bine de un an, croatul îl înlocuiește pe Laszlo Balint.

Ultima oară, croatul a pregătit-o pe Al-Okhdood, actuala echipă a lui Marius Șumudică, și a mai antrenat în țări precum Turcia, Croația și Moldova, unde a bifat Antalyaspor, Rizespor, Goztepe, Sheriff Tiraspol sau Osijek.

În comunicatul oficial emis de club, Tomas a oferit o primă reacție și a dezvăluit că a discutat inclusiv cu Gică Hagi despre Oțelul Galați. Cele două părți s-au înțeles pentru un contract până în vară, cu opțiune de prelungire dacă aceștia vor fi mulțumiți de colaborare.

„Sunt mândru de noua provocare a carierei mele, am cules foarte multe informații despre clubul Oțelul, am vorbit inclusiv cu Gică Hagi despre Oțelul și vin aici cu inima larg deschisă. Știu că ați câștigat campionatul și că ați jucat mulți ani în cupele europene și îmi doresc să revenim acolo. Acum echipa nu traversează cea mai bună perioadă, dar vreau să le ofer toată încrederea jucătorilor, să le arăt că pot mai mult.

Îmi doresc ca suporterii gălățeni să vină în număr cât mai mare la stadion, să susțină echipa și să se bucure de fotbalul pe care îl vom produce. Îmi place ca echipa mea să atace, ba chiar îmi place să controleze fiecare partidă. Forza, Oțelul!”, a transmis noul antrenor al gălățenilor.

Cu 21 de puncte, Oțelul este acum pe locul 12. Obiectivul fixat (salvarea de la retrogradare) nu ar părea, la prima vedere, foarte greu de realizat. Oțelul este la cinci puncte distanță de locurile care asigură prezența la barajul pentru menținerea în Superligă.

Stjepan Tomas nu vine singur la Oțelul Galați. În comunicat se menționează faptul că acesta va fi însoțit de colaboratorii săi, Vlado Smit (antrenor secund) și Lidio Melis (preparator fizic).