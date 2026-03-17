Prezentă la un eveniment organizat la Palatul European, marea campioană a vorbit despre calitățile lui Hagi și despre impactul pe care acesta îl are asupra sportului românesc.

„Foarte bine. Gică este un om extrem de muncitor. Știe exact ce trebuie să facă. Eu îl respect ca persoană și pentru ce face în continuare pentru generația de astăzi. Este o inspirație, așa cum sunt Simona Halep, Ilie Năstase și toată lumea care a făcut ceva pentru sportul românesc”, a declarat Nadia Comăneci.

Unul dintre obstacolele care stăteau în calea numirii lui Hagi la echipa națională era implicarea sa la Farul Constanța. Regulamentele nu permit ca selecționerul să fie în același timp acționar la un club din SuperLiga României.

Situația s-a clarificat după ce pachetul majoritar de acțiuni al clubului constănțean a fost cedat lui Gheorghe Popescu, în schimbul sumei de aproximativ 3,5 milioane de euro.

Nadia Comăneci, mesaj de încurajare pentru „tricolori”

Nadia Comăneci a avut și un mesaj de încurajare pentru „tricolori”, înaintea semifinalei de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. România va întâlni naționala Turciei pe 26 martie, la Istanbul.

„Succes! S-au antrenat, știu cum să joace. Să se gândească că este momentul lor unic. Eu sper să îi văd în SUA”, a transmis legenda gimnasticii.