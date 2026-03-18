România are la finalul lunii martie un meci de totul sau nimic cu Turcia, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Dacă România va trece de Turcia (26 martie, 19:00), atunci va întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului (31 martie, 21:45).

Gică Hagi, întrebat frontal: ”Pregătit să preluați naționala?”

Cum Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul, rămânând însă cu 10 procente, antrenorul poate acum să preia naționala României. Pe banca primei reprezentative se află momentan Mircea Lucescu.

”Il Luce” va sta pe bancă în barajul pentru CM 2026

Întrebat despre echipa națională, fostul antrenor de la Farul Constanța a explicat că e marele său obiectiv din cariera de antrenor e să stea pe banca primei reprezentative a României.

”Deci ce reprezintă pentru mine? (râde). Ce, vă faceți că nu știți? E totul pentru mine! Până la urmă, de când m-am apucat de fotbal, obiectivul, cred că nu doar al meu, al tuturor jucătorilor, e să ajungi în naționala României. Când ai ajuns acolo, să faci performanțe. Să ajungi la nivelul cel mai mare, să depășești pe cei care au fost înainte. Cred eu că nu există alt scop, alt obiectiv la niciun jucător. E maximum care se poate! Pentru că la echipa națională vii și joci cu inima, nu joci pentru nu știu ce… Joci pentru inimă! Joci pentru România și e onoarea cea mai mare să reprezinți România. Cam asta… restul…

Nu trebuie să discutăm așa… vom vedea! Deocamdată, Gică Popescu e responsabil de-acum, eu trebuie să îmi văd de meseria mea… Ați citit comunicatul, lucrurile sunt foarte simple. De-acum e responsabilitatea lui Gică, bineînțeles că sunt și eu puțin, că mai am, minoritar acolo, 10%…

Îmi doresc să continui să fiu antrenor! Asta mi-am dorit totdeauna. Partea tehnică! Și cât timp n-am fost, totdeauna m-am gândit, până aici am putut să fac ambele, cât am putut. De-acum încolo vreau să mă canalizez pe lucrul care îmi place mie cel mai mult: să fiu antrenor. Manager, cum îmi place mie să spun, nu antrenor, ci manager. Să manageriez lucrurile tehnice. Tehnice, că sunt și administrative”, a spus Hagi, potrivit prosport.