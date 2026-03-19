Renumitul agent Ioan Becali a dezvăluit că l-a propus pe Gică Hagi la multe cluburi europene, însă, dintr-un motiv sau altul, conducătorii au decis să nu îi dea șansa ”Regelui” să demonstreze la cel mai înalt nivel.

Ioan Becali l-a propus pe Gică Hagi la Panathinaikos

Impresarul l-a comparat pe fostul patron și antrenor de la Farul cu Igor Tudor, fostul antrenor al lui Juventus, ajuns acum la Tottenham, unde îl are sub comanda sa pe Radu Drăgușin. Ioan Becali este de părere că Gică Hagi are mult mai multe de oferit fotbalului mare decât Igor Tudor.

”Eu îl prezint pe Hagi la toate și cred că are un CV mult mai bun și ca jucător și ca antrenor. Hagi e de zece ori mai bun decât Igor Tudor. Dar totul e... cum să spun eu? Probabil și interesul ăsta al managerului… Nu înțeleg cum unul ca Igor Tudor antrenează Juventus, iar Gică Hagi nu primește o șansă. Incredibil!

Nu pot să înțeleg cum Panathinaikos, pe locul 4, care nu mai câștigă campionatul de nu știu câți ani și este o echipă de rând, îl ia pe spaniolul ăsta, pe Rafa Benitez, și îi dă 5 milioane de euro. Rafa Benitez, care a câștigat o Cupa Campionilor mi se pare… Și nu îl iau pe Hagi care e aici, e aproape, și îi dau 2 jumate. Bă, chiar așa o avea ăștia atâția bani să îi arunce așa pe fereastră? Este o nedreptate”, a spus Ioan Becali la Fanatik.

Impresarul a mărturisit că l-a propus pe Hagi la Panathinaikos, însă grecii au decis să îl aleagă pe Rafa Benitez, antrenorul care a câștigat Champions League alături de Liverpool: ”Hagi la Panathinaikos a fost dorit ca jucător. Hagi, înainte să semneze cu Real Madrid, Iorgos Vardinoianis, familia Vardinoianis, era înnebunit după el. Acum, Hagi a fost prezentat la Panathinaikos și totuși Panathinaikos a preferat să îi dea 5 milioane lui Rafa Benitez în loc de 2 sau 2,5 lui Hagi.

Anul trecut l-am prezentat, și eu și altcineva. Probabil a fost un agent grec care l-a prezentat. Și ei l-au luat pe Benitez pentru 5. Și sunt pe locul 4. Au zis că se gândesc când i l-am prezentat pe Hagi, și apoi, pac, Benitez dintr-o dată”.