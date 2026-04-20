În cadrul conferinței de presă organizate luni la sediul FRF, noul antrenor al echipei naționale a fost chestionat în legătură cu afirmațiile lui Cornel Dinu. Fostul oficial dinamovist susținuse anterior că este sceptic în privința abilităților lui Hagi de a gestiona selecționata într-o campanie de calificare.

Pus în fața acestor comentarii, tehnicianul în vârstă de 61 de ani a preferat să nu ofere un răspuns direct. „E opinia lui nea Cornel, i-o stimez, îl respect. Trebuie să demonstrez! O să fie cât mai multe opinii, trebuie să le ascultăm. Eu nu trebuie să plec de lângă munca mea și obiectivul meu, de a câștiga”, a spus Gică Hagi.

Scepticismul „Procurorului” și dezamăgirea lui Mircea Lucescu

Înainte ca instalarea lui Hagi să devină oficială, Cornel Dinu își manifestase neîncrederea referitoare la șansele de reușită ale noii conduceri tehnice, punctând statutul dificil al României pe plan internațional.

„Nu ştiu dacă Gică are actualmente capacitatea de a fi selecţioner. [...] Am nişte rezerve în ceea ce priveşte postura sa de selecţioner, mai ales că naţionala pleacă din postura de outsider în calificările pentru viitorul Campionat European şi Campionat Mondial”, a transmis Dinu.

Mai mult, „Procurorul” a relatat o discuție purtată cu Mircea Lucescu, din care reieșea clar nemulțumirea regretatului antrenor față de fondul de jucători disponibil, un detaliu care complică serios mandatul lui Hagi.

„Într-o ultimă discuţie pe care am avut-o cu Mircea Lucescu, mi-a spus că acesta este decepţionat de calitatea jucătorilor români. La experienţa pe care a avut-o Mircea Lucescu era îndreptăţit să facă o asemenea apreciere. Şi practic e greu de spus dacă va reuşi să schimbe cineva forţa echipei naţionale cu jucătorii de care dispune la ora actuală din ţară şi străinătate. Turcia ne-a depăşit la pas, deşi nu a prins o zi glorioasă”, a adăugat Cornel Dinu, potrivit publicației Fanatik.