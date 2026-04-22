Juventus poate plăti de 6 ori mai puțin decât în 2020

Federico Chiesa a fost considerat un transfer important realizat de Liverpool, dar nu a reușit să se impună în mandatul lui Arne Slot. În actualul sezon a prins 700 de minute (33 de apariții, 5 ca titular), trei goluri și trei pase decisive, dar nu a mai fost utilizat din 4 aprilie 2026, când a jucat 13 minute în meciul cu Manchester City din FA Cup (0-4).

Presa italiană scrie că acesta se poate întoarce la Juventus, clubul de unde fusese transferat de Liverpool, în august 2024, pentru 12 milioane de euro. "Bianconerii" l-au cumpărat cu 60 de milioane de euro, când era evaluat la 70 de milioane de euro, iar acum l-ar putea readuce pentru doar 10 milioane de euro.

Este fiul fostului mare atacant italian Enrico Chiesa

Federico Chiesa (28 de ani) este născut la Genova și a jucat pentru Fiorentina (2016-2020), Juventus (2020-2024) și Liverpool (2024-2026). Are 51 de selecții și 7 goluri pentru Italia, dar ultima prezență datează din 2024.

În palmaresul lui Chiesa se găsesc Euro 2020, Premier League (2024-2025), Coppa Italia (2020-2021, 2023-2024), Supercoppa Italiana (2020), locul al treilea în Nations League (2020-2021, 2022-2023), Pallone Azzurro (2021), Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana (2021 / clasa 5) și includerea în UEFA European Championship Team of the Tournament (2020) și Serie A Team of the Year (2020-2021).

Poate juca ca extremă dreapta, atacant secund și extremă stânga și este cotat la 15 milioane de euro. Tatăl său, Enrico Chiesa (55 de ani), a jucat ca atacant la Sampdoria, Modena, Cremonese, Parma, Fiorentina, Lazio și Siena și are 17 meciuri și 7 goluri pentru Italia (Euro 1996, CM 1998), iar fratele său, Lorenzo Chiesa (22 de ani), a fost junior la Fiorentina și Sampdoria.

