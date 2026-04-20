Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost prezentat, astăzi, în funcția de selecționer. Sport.ro a oferit aici, integral, conferința susținută de fostul căpitan al tricolorilor, timp de 60 de minute.

Printre subiectele atinse de Hagi a fost și cel legat de investițiile în fotbal. Când a fost întrebat dacă vrea să dea un mesaj cu ocazia numirii sale, în funcția de selecționer, Hagi s-a aprins brusc, în stilul său caracteristic, și s-a plâns de un aspect care îl deranjează profund.

„Am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România: să vină și să cumpere cluburi! La fotbal, trebuie să pui bani. Uitați-vă la ce se întâmplă în Turcia. Totul e un business. Oamenii de afaceri trebuie să vină și să investească. Sunt mulți oameni în România care au mulți bani și, dacă investim bine în tineri, România poate trăi bine 100 de ani! Trebuie să avem patroni bogați. Așa e peste tot în lume, numai la noi, nu“, a spus Hagi.

Un alt moment tensionat din timpul conferinței a fost cel în care noul selecționer a fost chestionat despre o discuție pe care ar fi avut-o, zilele trecute, cu premierul Ilie Bolojan.

„Vă rog, să nu mă băgați în zone care sunt dificile pentru mine. Pentru că nu-mi place“, a răspuns Hagi pe scurt, vizibil iritat.