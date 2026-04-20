FRF îl prezintă oficial luni, 20 aprilie, pe Gică Hagi la cârma echipei naționale. Fostul lider al „Generației de Aur” îi ia locul pe bancă regretatului Mircea Lucescu. Numirea nu îl convinge însă pe Cornel Dinu. Legenda din „Ștefan cel Mare” consideră că misiunea „Regelui” va fi extrem de complicată, amintind de o conversație purtată cu fostul selecționer.

„E greu de spus, în primul rând am nişte rezerve în ceea ce priveşte capacitatea actuală a lui Hagi de a fi selecţioner. Nu ştiu dacă Gică are actualmente capacitatea de a fi selecţioner. El a fost antrenor câţiva ani la Viitorul, actualmente Farul… Dar în continuare am nişte rezerve în ceea ce priveşte postura sa de selecţioner, mai ales că naţionala pleacă din postura de outsider în calificările pentru viitorul Campionat European şi Campionat Mondial”, a spus Dinu, potrivit Fanatik.

Fostul jucător și antrenor, cu 12 trofee în palmares și peste 450 de meciuri în tricoul lui Dinamo, a dezvăluit ce îl îngrijorează. Cel care, la vârsta de 22 de ani, se clasa între primii 25 de fotbaliști în ierarhia Balonului de Aur (trofeu câștigat atunci de Gerd Muller), a continuat: „Într-o ultimă discuţie pe care am avut-o cu Mircea Lucescu, mi-a spus că era decepţionat de calitatea jucătorilor români. La experienţa pe care a avut-o Mircea Lucescu era îndreptăţit să facă o asemenea apreciere. Şi practic e greu de spus dacă va reuşi să schimbe cineva forţa echipei naţionale cu jucătorii de care dispunem la ora actuală din ţară şi străinătate. Turcia ne-a depăşit la pas, deşi nu a prins o zi glorioasă”.

Primele teste pentru Gică Hagi și parcursul din Liga Națiunilor

Noul selecționer va debuta pe bancă în două partide amicale programate în luna iunie. Primul meci se va juca pe 2 iunie, la Tbilisi, împotriva Georgiei. Ulterior, România va întâlni Țara Galilor pe 6 iunie, într-o partidă de pregătire disputată la București, pe stadionul Ghencea.

Meciurile cu miză încep în toamnă, când tricolorii vor lua startul în Grupa B din Liga Națiunilor. Programul confruntărilor este următorul: