VIDEO Pe ce perioadă a semnat Gheorghe Hagi cu Federația Română de Fotbal

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gheorghe Hagi e de azi noul selecționer al naționalei României.

Liderul Generației de Aur a fost prezentat azi la sediul FRF, într-o conferință de presă la care au mai participat șeful FRF Răzvan Burleanu și directorul tehnic Mihai Stoichiță.

Gheorghe Hagi a semnat cu Federația Română de Fotbal pe o perioadă de patru ani

Răzvan Burleanu a menționat că Gheorghe Hagi a semnat un contract pe o durată de patru ani!

“Când te cheamă echipa naţională, vii cu gândul de a face performanţe. Trebue să facem lucrul ăsta. E o mare provocare pentru mine ca antrenor, să pot să fac o ţară fericită. Am venit la echipa naţională pentu că sunt convins şi am curaj că vom realiza lucruri frumoase. Am venit să fac treabă şi să duc România acolo unde îşi doreşte”, a spus Hagi în conferinţa de presă de prezentare.

Hagi a mai fost selecţionerul României la începutul carierei de antrenor, în 2001.

Anunţul privind al doilea său mandat a venit în contextul în care Mircea Lucescu, selecţionerul României până la 2 aprilie, a încetat din viaţă în data de 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

CE A MAI SPUS HAGI la conferința de presă

*Hagi: Am văzut că mulți au spus că România niciodată n-a atacat. Generația noastră a atacat foarte mult! Trebuie să știm să facem ambele faze: atac și apărare.

*Hagi: Vom monitoriza toate loturile naționale, pentru că de acolo pot veni jucători pentru echipa mare.

*Hagi: Experiența internațională e criteriul fundamental de selecție! Pentru că ne batem cu cei mai buni. Nimeni n-are locul garantat. Trebuie să se vadă onoare, mândrie, iubire pentru țară.

*Hagi: Noi avem istorie. Trebuie să analizăm tot ce a făcut România bine până în momentul de față și să încercăm să devenim mai buni.

*Hagi: Obiectivul e să câștigăm fiecare meci. Obiectivul e să câștigăm Liga Națiunilor. Obiectivul e să ne calificăm pentru Campionatul European. Obiectivul e să devenim cei mai buni. Acum, nu suntem cei mai buni.

