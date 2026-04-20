Liderul Generației de Aur a fost prezentat azi la sediul FRF, într-o conferință de presă la care au mai participat șeful FRF Răzvan Burleanu și directorul tehnic Mihai Stoichiță.

Gheorghe Hagi a semnat cu Federația Română de Fotbal pe o perioadă de patru ani

Răzvan Burleanu a menționat că Gheorghe Hagi a semnat un contract pe o durată de patru ani!

“Când te cheamă echipa naţională, vii cu gândul de a face performanţe. Trebue să facem lucrul ăsta. E o mare provocare pentru mine ca antrenor, să pot să fac o ţară fericită. Am venit la echipa naţională pentu că sunt convins şi am curaj că vom realiza lucruri frumoase. Am venit să fac treabă şi să duc România acolo unde îşi doreşte”, a spus Hagi în conferinţa de presă de prezentare.