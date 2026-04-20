Jucătorul pe care Hagi îl poate readuce la națională: „E crescut de mine"

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

În mandatul pe care l-a început de astăzi, al doilea pentru el pe banca tricolorilor, Gheorghe Hagi (61 de ani) va avea mai multe provocări.

TAGS:
Gica Hagi, Gheorghe Hagi, Alexandru Mitrita

Gheorghe Hagi a fost prezentat, astăzi, în fața jurnaliștilor, la o conferință la care au participat, de asemenea, Răzvan Burleanu (președinte FRF) și Mihai Stoichiță (șeful Comisiei Tehnice).

Timp de 60 de minute, noul selecționer a atins foarte multe subiecte, după cum Sport.ro a arătat aici. 

La un moment dat, Hagi a fost întrebat despre primele convocări pe care le va face, cu ocazia meciurilor amicale din luna iunie. Vorbim despre partidele de verificare cu Georgia, în deplasare (2 iunie), și cu Țara Galilor, acasă, pe Stadionul Steaua (6 iunie).

Surprize? La prima convocare, veți vedea anumite lucruri (n.r. - râde). Sper să fiu insipirat și sper să fac totul ca naționala să câștige. Ce s-a întâmplat, la Euro 2024, a unit România. Publicul e chiar cu echipa națională! Echipa arată bine, poate arăta și mai bine. Trebuie să scăpăm de frică, de teamă. Nu trebuie doar să ne apărăm. Trebuie să avem încredere, curaj! La națională, trebuie să fii responsabil. Trebuie să fii conectat 100%, trebuie să ai atitudine și determinare. Nu eu voi câștiga meciurile. Jucătorul va câștiga meciurile, echipa! Sper să aduc mentalitatea de învingător în vestiar“, a spus Hagi.

Selecționerul a fost întrebat despre Alexandru Mitriță (31 de ani), care și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă, anul trecut, din motivele expuse aici de Sport.ro.

Readucerea lui Mitriță, la națională? E printre cei crescuți de mine (n.r. - râde). Vom vedea care e situația lui...“, a spus Hagi, lăsând portița deschisă pentru revenirea fostului star al Craiovei.

Alexandru Mitriță a lucrat cu Gheorghe Hagi, la Farul, la începuturile carierei sale. El e legitimat acum, la Zhejiang FC (China), formație pentru care a adunat 20 de meciuri, 9 goluri și 10 pase de gol. 

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!