Jucătorul pe care Hagi îl poate readuce la națională: „E crescut de mine“

Gheorghe Hagi a fost prezentat, astăzi, în fața jurnaliștilor, la o conferință la care au participat, de asemenea, Răzvan Burleanu (președinte FRF) și Mihai Stoichiță (șeful Comisiei Tehnice).

Timp de 60 de minute, noul selecționer a atins foarte multe subiecte, după cum Sport.ro a arătat aici.

La un moment dat, Hagi a fost întrebat despre primele convocări pe care le va face, cu ocazia meciurilor amicale din luna iunie. Vorbim despre partidele de verificare cu Georgia, în deplasare (2 iunie), și cu Țara Galilor, acasă, pe Stadionul Steaua (6 iunie).

„Surprize? La prima convocare, veți vedea anumite lucruri (n.r. - râde). Sper să fiu insipirat și sper să fac totul ca naționala să câștige. Ce s-a întâmplat, la Euro 2024, a unit România. Publicul e chiar cu echipa națională! Echipa arată bine, poate arăta și mai bine. Trebuie să scăpăm de frică, de teamă. Nu trebuie doar să ne apărăm. Trebuie să avem încredere, curaj! La națională, trebuie să fii responsabil. Trebuie să fii conectat 100%, trebuie să ai atitudine și determinare. Nu eu voi câștiga meciurile. Jucătorul va câștiga meciurile, echipa! Sper să aduc mentalitatea de învingător în vestiar“, a spus Hagi.