FRF a luat măsuri după scandările din partida cu Bosnia! Anunțul făcut

Bosnia și-a asigurat calificarea la barajul Campionatului Mondial în urma acestui succes de la Zenica, care nu a fost lipsit de incidente nefericite.

FRF a oferit o primă reacție în urma scandărilor rasiste de pe stadion și se vor lua măsuri pentru ca incidentele petrecute la ora meciului să nu fie trecute cu vederea.



Andrei Vochin: „Acţiunile noastre au început încă din timpul meciului! O să raportăm!”



Andrei Vochin a vorbit despre scandările fanilor bosniaci din timpul meciului, dar și despre momentul în care imnul României a fost huiduit.

Oficialul FRF a dezvăluit că i s-a adus la cunoștință arbitrului despre scandările rasiste „țiganii, țiganii”, dar Michael Oliver nu a luat vreo decizie în acest sens și suporterii Bosniei au continuat în același fel.

Andrei Vochin a transmis că Federația Română de Fotbal va notifica UEFA în legătură cu cele întâmplate în timpul partidei de la Zenica.