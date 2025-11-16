FRF a luat măsuri după scandările din partida cu Bosnia! Anunțul făcut

Bosnia și-a asigurat calificarea la barajul Campionatului Mondial în urma acestui succes de la Zenica, care nu a fost lipsit de incidente nefericite.
FRF a oferit o primă reacție în urma scandărilor rasiste de pe stadion și se vor lua măsuri pentru ca incidentele petrecute la ora meciului să nu fie trecute cu vederea.
Andrei Vochin: „Acţiunile noastre au început încă din timpul meciului! O să raportăm!”
Andrei Vochin a vorbit despre scandările fanilor bosniaci din timpul meciului, dar și despre momentul în care imnul României a fost huiduit.
Oficialul FRF a dezvăluit că i s-a adus la cunoștință arbitrului despre scandările rasiste „țiganii, țiganii”, dar Michael Oliver nu a luat vreo decizie în acest sens și suporterii Bosniei au continuat în același fel.
Andrei Vochin a transmis că Federația Română de Fotbal va notifica UEFA în legătură cu cele întâmplate în timpul partidei de la Zenica.
„(n.r. Veţi face un protest la UEFA?) Sigur că da. Acţiunile noastre au început încă din timpul meciului. Am spus că nu tolerăm aşa ceva. Evident că noi vom continua pentru că nu este normal să se întâmple aşa ceva.
Ăla a fost pasul 1 (n.r în care trimisul FRF, Cătălin Gheorghiu, a reclamat scandările). Mai trebuia pasul 2, dar ăla trebuia făcut de arbitru. După pasul 1 e responsabilitatea ta să duci mai departe protocolul.
Nu s-a mai continuat procedura cu paşii următori. Nu ştiu de ce. Asta trebuie să ne spună ei. Bineînţeles că vom face o scrisoare în care o să raportăm ce ziceam aici”, a spus Andrei Vochin la Fanatik.
România va încheia pe poziția a treia în Grupa H de calificare indiferent de rezultatele care se înregistrează în ultimele meciuri.
Cu toate acestea, tricolorii s-au calificat la barajul pentru Campionatul Mondial grație clasării din Nations League, dar vor avea adversari mai complicați decât ar fi avut dacă terminau pe poziția a doua.