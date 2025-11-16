Astfel, România merge la baraj de pe locul trei și va juca semifinala play-off-ului în deplasare, împotriva unui adversar mai bine cotat.

Dorinel Munteanu: ”Alibiurile astea văd că sunt frecvente în fotbalul românesc și doar acoperim neputința!”

Dorinel Munteanu a mărturisit că nu își explică ce s-a întâmplat la pauza meciului de la Zenica. Cel mai selecționat fotbalist din istoria echipei naționale spune însă că era de așteptat un astfel de rezultat împotriva Bosniei, având în vedere că aceste fluctuații în evoluțiile naționalei sunt frecvente.

De altfel, Dorinel Munteanu spune că toate scuzele găsite de selecționerul Mircea Lucescu și de jucători la finalul meciului nu își au rostul și nu fac decât să ”acopere neputința”.

”Inexplicabil... Deși eu am o afirmație de făcut. Jocul acela bun cu Austria trebuie să fie gestionat mai bine, fiindcă noi avem aceste sincope, după un meci bun vine adesea un meci prost într-un moment decisiv.

Probabil că vedem adevărata noastră valoare! Doar dacă suntem concentrați și dispuși la efort putem obține rezultate, altfel...

Nu există să te relaxezi după pauză! Un meci nu ține 45 de minute, nu cred în aceste declarații. Nu e adevărat! Un meci de calificare, extraordinar de important, durează 90 de minute. Asta e o scuză a jucătorilor, a tuturor celor care caută scuze, că am fost relaxați, că n-a fost bun terenul, că am fost huiduiți, că am fost făcuți ‘țigani’ și așa mai departe.

Nu! Ne-au bătut pentru că au fost mai buni, ce să mai...?! Rezultatul final e elocvent, mai spunem acum că terenul n-a fost bun, că vestiarele n-au fost bune. Alibiurile astea văd că sunt frecvente în fotbalul românesc și doar acoperim neputința”, a spus Dorinel Munteanu, conform GSP.

