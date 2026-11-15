România a spălat rușinea din meciul tur contra Poloniei, încheiat 0-6, cu o victorie sâmbătă seară, pe Arena Națională, în penultima etapă a urnei valorice ”B” din Liga Națiunilor.

În Grupa 4, selecționata lui Gheorghe Hagi s-a impus cu 2-1 în fața Poloniei, în urma golurilor semnate de Alexandru Cicâldău (min. 68) și Dennis Man (min. 72). Pentru polonezi a marcat Marcel Regula (min. 82).

Câți bani a încasat federația din bilete după România - Polonia

Crainicul de pe stadion a anunțat, în actul secund, că la meci au asistat 45.827 de spectatori, iar Federația Română de Fotbal anunțase, înaintea meciului, că fuseseră deja procesate peste 45.000 de bilete.

Grila completă a prețurilor

Categoria 4 (peluze): 50 de lei

Categoria 3: 60 de lei

Categoria 2: 90 de lei

Categoria 1 (zonele centrale ale tribunelor): 130 de lei

VIP Albastru: 500 de lei

VIP Roșu: 650 de lei

Tineri între 15 și 24 de ani: 30 de lei

Copii sub 15 ani (Family Zone, tribunele 1 și 2): 10 lei

Luând în calcul un preț mediu estimat de 65 de lei / spectator, încasările brute ale federației din bilete, așa cum a scris și Fanatik.ro, s-ar putea ridica la aproximativ 3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 600.000 de euro.

România, aproape sigur într-o grupă de patru echipe în preliminariile EURO 2028!

Cu o etapă înainte de finalul campaniei din UEFA Nations League, România se gândește deja la preliminariile Campionatului European din 2028, unde va avea o misiune dificilă. Suntem siguri de prezența în urna a treia valorică, iar asta înseamnă că, pe lângă adversarul ”horror” din prima urnă, vom întâlni o altă națională mai bine cotată din urna a doua valorică.

În preliminariile EURO 2028, vor exista atât grupe de patru, cât și grupe de cinci, iar specialiștii de la Football Meets Data o dau pe România aproape sigur într-o grupă de patru naționale. Cipru, Macedonia de Nord, Estonia și Israel sunt celelalte naționale cu șanse de peste 90% de a face parte dintr-o astfel de grupă.

Grupele cu cinci echipe pot primi o singură națională care își va disputa meciurile din Nations League și în luna martie. Cum România este aproape sigură de participarea la barajul de menținere în Liga B, se încadrează în acest caz.

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