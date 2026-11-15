Remarcații lui Prunea după România - Polonia 2-1: „Mi s-au părut imperiali! Amândoi au fost top”

Remarcații lui Prunea după România - Polonia 2-1: „Mi s-au părut imperiali! Amândoi au fost top” Nationala
SPORT.RO
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Naționala României a învins reprezentativa Poloniei, scor 2-1, sâmbătă seara, pe Arena Națională, într-un meci din Grupa B4 a Ligii Națiunilor.

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După fluierul final, Florin Prunea a analizat jocul naționalei lui Gică Hagi și a remarcat evoluțiile a trei jucători ai naționalei României.

„În repriza a doua, mi s-au părut Drăgușin și Coubiș imperiali. Nu am avut nicio problemă acolo. Amândoi au fost top în repriza a doua. Hindrich, uite că iau iar un portar în colimator. Da, mi-a plăcut foarte mult băiatul”, a spus Florin Prunea, la DigiSport.

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Coubiș, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
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Prima victorie oficială în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi

Succesul de la București reprezintă prima victorie din această grupă pentru tricolori și primul rezultat pozitiv oficial din al doilea mandat al selecționerului Gică Hagi. De asemenea, naționala a reușit să își ia parțial revanșa după eșecul usturător din turul cu Polonia, când a cedat cu 0-6. 

În prima repriză, oaspeții au controlat posesia, însă România a avut ocazii prin Ianis Hagi (20'), Alexandru Cicâldău (22') și Tudor Băluță (45+1'), ultimul șut fiind respins de portarul Dragowski, în timp ce polonezii au replicat prin Nowak (29') și Lewandowski (39').

Partea a doua a început cu șutul lui Dragomir (50'), prins de Dragowski, și cu reluarea cu capul peste poartă a lui Swiderski (58'). În minutul 59, Florinel Coman a trimis mingea în plasă pe contraatac, dar reușita a fost anulată după consultarea VAR pentru un fault comis anterior de Rațiu asupra lui Szymanski. Ulterior, portarul Otto Hindrich, legitimat la formația poloneză Legia Varșovia, a parat execuția lui Lewandowski (62'), iar Cash a șutat peste bară (63').

România a deschis scorul în minutul 68 prin Alexandru Cicâldău, al cărui șut de la distanță, venit după o recuperare, a fost deviat de Kiwior. Patru minute mai târziu, Dennis Man a majorat diferența pe contraatac, din pasa lui Daniel Bîrligea (72'). Același Bîrligea l-a servit în minutul 73 pe debutantul Ianis Stoica, intrat pe teren cu un minut în urmă, însă acesta a ratat execuția.

Finalul de meci l-a readus în prim-plan pe Hindrich, care a respins șutul lui Benedyczak (80'), înainte de a fi învins de Marcel Regula, în urma unei lovituri libere executate de Szymanski (82'). În prelungiri (90+2'), Radu Drăgușin a avut o intervenție decisivă în fața lui Zukowski.

În ciuda victoriei, România rămâne pe ultimul loc în clasament, iar pentru a evita retrogradarea din Liga B are nevoie de un succes marți, în deplasare cu Bosnia-Herțegovina, la Zenica, coroborat cu un meci fără victorie al Poloniei în fața Suediei.

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