Astăzi, de la ora 10:05, Cristi Pulhac și Mihai Mironică sunt invitați la emisiunea ”Matinal” de pe VOYO SPORT 1.

Emisiunea se difuzează în fiecare week-end, sâmbătă și duminică, în intervalul 10:05 - 12:00.

În emisiune va fi dezbătut succesul României din meciul cu Polonia, scor 2-1, primul într-un meci oficial cu Gică Hagi selecționer. ”Tricolorii” au obținut primele trei puncte în grupă, dar nu scapă de ultimul loc.

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Selecționerul a explicat și ce a funcționat diferit în jocul României față de primele patru meciuri din această ediție a Ligii Națiunilor.

"Jucătorii au înțeles că România nu e echipa din acele prime 4 meciuri. Am venit cu încredere, cu atitudine bune, cu entuziasm. Știam că vom avea un jucător în plus datorită publicului.

Cred că aceste aspecte ne-au făcut să obținem un rezultat bun. Pentru noi era foarte importantă victoria. Polonia are o echipă foarte bună, cu jucători de nivel tehnic foarte bun și foarte iuți, dar noi am stat mult mai bine în teren față de toate celelalte 4 meciuri. Ne-am apărat mult mai bine", a spus Hagi.

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În această ediție, ocupantele ultimelor locuri din Liga B vor merge la un baraj de menținere, unde vor înfrunta formațiile clasate pe pozițiile secunde din Liga C.

La ora actuală, cu o rundă rămasă de disputat în fiecare grupă, posibilele adversare ale României sunt Belarus, Cipru, Republica Moldova și Estonia. Lista poate suferi modificări în funcție de rezultatele din ultima etapă.