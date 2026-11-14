Panduru, după ce a văzut primul 11 al lui Hagi la România - Polonia: "De ce titulari?"

Panduru, după ce a văzut primul 11 al lui Hagi la România - Polonia: &quot;De ce titulari?&quot; Nationala
SPORT.RO
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România - Polonia se joacă în această seară, de la 21:45, pe Arena Națională, în penultima rundă din Liga Națiunilor.

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Gica HagiEchipa NationalaPoloniaBasarab PanduruIanis HagiDennis Man
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După cele patru eșecuri din primele patru meciuri, România caută primele puncte în grupa din Liga Națiunilor. Gică Hagi a ales un prim 11 în care titulari sunt jucători precum Lisav Eissat, Ianis Hagi, Dennis Man sau Florinel Coman.

Basarab Panduru, surprins de primul 11 ales de Gică Hagi la România - Polonia

Basarab Panduru nu înțelege de ce selecționerul a ales să mizeze din primul minut pe doi jucători care joacă foarte puțin la echipele de club - Dennis Man (PSV Eindhoven) și Ianis Hagi (Alanyaspor). În opinia fostului internațional, România, mai ales în situația actuală, nu își permite să aibă în teren jucători ieșiți din formă.

"Mă mir. La Man vezi că are un singur meci titular. După care vezi 4, 7, 9 minute. Nu i s-a întâmplat nicăieri asta. Te întrebi de ce e titular. Ianis, la fel. Coman joacă, am și văzut un gol pe care l-a dat. 

Noi nu prea ne permitem să avem în primul 11 jucători care nu joacă la club. Deja plecăm cu un handicap, suntem mai slabi decât ceilalți. Eu cred că nu ne permitem oameni care n-au picioare, n-au minute. Coman - Bîrligea mi s-ar fi părut mai...", a spus Panduru, la Prima Sport.

Echipele de start din România - Polonia

  • România: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Eissat – Cicâldău, Băluță, Dragomir – Hagi – Man, Coman. Rezerve: Târnovanu, Popescu, Ghiță, Bîrligea, Bancu, Ilie, Stoica, Screciu, Cîrjan, Corbu, Moruțan, Strata. Antrenor: Gică Hagi.
  • Polonia: Dragowski - Cash, Potulski, Kiwior, Kublak - Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski - Lewandowski, Swiderski. Rezerve: Kochalski, Abramowicz, Piatkowski, Kadziora, Madurek, Benedyczak, Urbanski, Pyrka, Zukowski, Puchacz, Skoras, Poreba. Antrenor: Jan Orban.
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