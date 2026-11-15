Fotbaliștii naționalei, baie de mulțime! Ce au făcut suporterii români după victoria cu Polonia

Selecţionerul Gheorghe Hagi a decis să permită accesul fanilor în cantonamentul de la Mogoşoaia, a doua zi după meciul cu Polonia. Decizia a fost luată ca urmare a faptului că la finalul meciului mulţi suporteri au dorit autografe de la tricolori şi nu toţi au reuşit să le obţină.

Astfel, duminică, 15 noiembrie, suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe înainte de antrenament. Accesul publicului se va face începând cu ora 17:15.

La ora 17:30 e programată sesiunea de autografe, iar de la ora 18:00 va începe şedinţa de pregătire, la care copiii şi însoţitorii lor vor avea acces pentru 15 minute.

Cei interesaţi îşi pot rezerva accesul gratuit pe site-ul bilete.frf.ro începând cu ora 12:00. Vor fi disponibile aproximativ 1.000 de tichete de acces cu valoare zero!

Accesul în Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia se face exclusiv pe baza aplicaţiei mobile Bilete FRF. Pentru intrare, este obligatoriu prezentarea biletului direct din aplicaţie, scrie news.ro.

De asemenea, fanii vor avea posibilitatea să achiziţioneze echipamente oficiale şi alte produse dedicate echipei naţionale de la magazinul Romania Store, amplasat la intrarea în baza de pregătire. În plus, cei prezenţi vor avea parte şi de alte suprize inedite, anunţă frf.ro.