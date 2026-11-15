În contextul în care soția lui De Bruyne își dorește să se mute în Limburg, o provincie olandeză, pare că un transfer în Eredivisie ar fi indicat pentru mijlocaș.

În ultima vreme, mai multe echipe din Major League Soccer s-au arătat interesate de mijlocașul belgian. Pe lista formațiilor interesate ar fi și Everton, dar și PSV Eindhoven, echipa lui Dennis Man.

În sezonul precedent, mijlocașul belgian nu s-a înțeles foarte bine cu Antonio Conte, dar nici după schimbarea antrenorului nu pare tentat să rămână în fotbalul italian. Michele Lacroix, soția sa, a recunoscut într-un interviu acordat recent că acesta își dorește o nouă experiență.

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„Bineînțeles că ne gândim împreună la viitor. Și tot mai des ne spunem unul altuia: 'Hai să ne mutăm în Limburg. Cu cât ajungem mai repede, cu atât mai bine'.

(...)

Kevin duce o viață extrem de restrânsă în Napoli. Nu este deloc plăcut pentru el. În plus, nu putem face nimic împreună ca familie în oraș. Este reversul medaliei, nu-i așa? În Manchester era altceva. Acolo unde locuiam, oamenii ne vedeau atât de des încât nu mai era nimic ieșit din comun.

Puteam merge pe stradă fără să ne facă nimeni vreo poză. În Napoli, acest lucru este imposibil. La un moment dat, fotbalul nu mai este prioritatea numărul unu. Ai câștigat totul, ai realizat totul. De ce ți-ai da peste cap viața copiilor?”, a spus Michele Lacroix, potrivit abola.pt.

Kevin De Bruyne mai are contractul valabil până în iunie 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Mijlocașul ofensiv nu intră însă în planurile lui Massimiliano Allegri, noul antrenor al napolitanilor.

Angajamentul actual îi oferă lui Kevin De Bruyne un salariu anual de 6.500.000 de euro.