Mijlocaşul Tudor Băluţă a declarat, sâmbătă seara, după victoria echipei naţionale de fotbal a României în faţa Poloniei, cu scorul de 2-1, în Liga Naţiunilor, că acest rezultat le oferă tricolorilor un moral mai bun înaintea ultimei partide din competiţie, cu Bosnia-Herţegovina, dar şi în perspectiva preliminariilor Campionatului European.

Tudor Băluță: ”Atmosfera a fost extraordinară”

"Se simte bine această victorie, suntem bucuroşi. Totodată, dacă te uiţi la clasament, nu este în regulă, pentru că suntem pe ultimul loc, dar este clar că ne dă o gură de aer şi putere pentru meciul care va urma şi pentru calificările de anul viitor la Campionatul European.

Pe mine, mai mult decât rezultatul, mă bucură jocul. Am arătat foarte bine în multe momente pe parcursul jocului, am intrat cu o atitudine şi o mentalitate bună, fiecare şi-a făcut treaba foarte bine. Sunt foarte mândru şi bucuros de felul în care ne-am comportat în această seară, începând cu cei care au fost pentru prima oară pe teren", a afirmat Băluţă, potrivit Agerpres.

Fotbalistul a remarcat şi susţinerea publicului, în condiţiile în care suporterii au fost alături de echipa naţională după rezultatele slabe din meciurile precedente: "Atmosfera a fost extraordinară. Faptul că oamenii au fost alături de noi după această perioadă... Tristeţea a fost mare după meciurile de luna trecută, însă nu poţi decât să te înclini în faţa suporterilor, pentru că au fost alături de noi în această seară, pe această vreme, şi ne-au încurajat tot meciul. Atât timp cât sunt alături de noi, cred că putem face lucruri extraordinare împreună şi în această seară s-a simţit energia extraordinară pe care ne-au transmis-o".

Referitor la ultima partidă din Liga Naţiunilor, cu Bosnia-Herţegovina, Băluţă a precizat că România va merge să câştige, chiar dacă ocuparea locului al treilea nu depinde exclusiv de rezultatul tricolorilor: "Ne uităm la clasament şi nu ne convine deloc, însă nu depinde doar de noi, depinde şi de celălalt meci. În ultima partidă, cu Bosnia, vom merge acolo să câştigăm şi sperăm să reuşim să terminăm măcar pe locul trei. Trebuie să credem cu toţii în continuare că putem face lucruri extraordinare".

Selecţionata României a învins echipa Poloniei cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor la fotbal.

România a obţinut cu mari emoţii prima victorie în grupă şi, totodată, prima victorie oficială în al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi. Tricolorii au avut cinci minute de graţie, marcând prin Alexandru Cicâldău (68) şi Dennis Man (72), în timp ce pentru oaspeţi a punctat Marcel Regula (82).

România şi-a luat, măcar în parte, revanşa pentru înfrângerea drastică din Polonia (0-6).

România rămâne pe ultimul loc în grupă şi va juca marţi cu Bosnia-Herţegovina la Zenica, având nevoie de victorie şi ca Polonia să nu câştige cu Suedia pentru a scăpa de emoţiile retrogradării din Liga B.