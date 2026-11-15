După ce a pierdut categoric, scor 0-6 la Varșovia, naționala lui Gheorghe Hagi și-a luat revanșa la București și a reușit nu doar să-i țină piept Poloniei, dar și să o surclaseze la multe capitole.

Selecționata României s-a impus cu 2-1 la capătul celor 90 de minute și a înregistrat primele trei puncte în Grupa 4 a urnei valorice ”B” din Nations League.

Doi titulari făcuți praf după România - Polonia: ”Se face de râs / E încăpățânat selecționerul, n-are ce căuta în primul 11!”

Au fost și sunt tirade după tirade în presa poloneză după eșecul de la București. Jurnalistul Mateusz Hawrot de la publicația meczyki.pl a făcut o analiză a meciului și a depistat cele două verigi slabe din lotul lui Jan Urban.

Stoperul Jakub Kiwior și atacantul Karol Swiderski au fost persecutați de jurnalistul polonez, care a spus că Jan Urban e de neînțeles cu privire la anumite decizii pe care le ia asupra lotului.

Despre Kiwior, Mateusz Hawrot a scris că: ”Realitatea este că Jakub Kiwior se face în mod constant de râs în ultima vreme la echipa națională a Poloniei. Parcă ar fi un cu totul alt jucător față de cel pe care îl vedem la echipa de club. Este mereu nervos, dezorientat, predispus la greșeli simple și implicat aproape permanent în fazele negative ale naționalei Poloniei.

La București, lucrurile au stat la fel. Fotbalistul lui Porto a pierdut mingi în situații simple, a fost depășit de adversari, a comis faulturi și, în alte momente, nu a reușit să țină pasul cu jocul. Devierea nefericită a mingii a reprezentat concluzia tristă a unei prestații slabe a fundașului de 26 de ani”.

Iar despre Karol Swiderski, jurnalistul polonez a explicat că: ”Evoluțiile sale recente nu îl recomandă pentru echipa națională. Nu evoluează la nivelul cerut și, cu siguranță, nu merită să fie titular! Jan Urban are însă foarte mare încredere în el și, într-un fel, ajunge chiar să îi facă un deserviciu oferindu-i șanse în mod repetat.

De această dată, Swider nu a evoluat nici ca atacant, nici ca extremă, ci în poziția de număr zece, însă nu a adus absolut nimic util în jocul Poloniei. Nimic. A început activ, iar dorința și determinarea nu i le poate contesta nimeni, dar s-a pierdut în haosul jocului și a fost imprecis. Cu siguranță, această partidă nu l-a ajutat deloc. A dezamăgit din nou.

Pe de altă parte, este adevărat că nu el a decis să se introducă în echipă. Este greu de înțeles încăpățânarea selecționerului. Știm deja de ce este capabil Swiderski. Atunci, pentru numele lui Dumnezeu, de ce nu a primit altcineva mai multe minute de joc? De câte ori trebuie să ne mai ardem folosind aceleași soluții uzate înainte să renunțăm definitiv la ele?”.

România, aproape sigur într-o grupă de patru echipe în preliminariile EURO 2028!

Cu o etapă înainte de finalul campaniei din UEFA Nations League, România se gândește deja la preliminariile Campionatului European din 2028, unde va avea o misiune dificilă. Suntem siguri de prezența în urna a treia valorică, iar asta înseamnă că, pe lângă adversarul ”horror” din prima urnă, vom întâlni o altă națională mai bine cotată din urna a doua valorică.

În preliminariile EURO 2028, vor exista atât grupe de patru, cât și grupe de cinci, iar specialiștii de la Football Meets Data o dau pe România aproape sigur într-o grupă de patru naționale. Cipru, Macedonia de Nord, Estonia și Israel sunt celelalte naționale cu șanse de peste 90% de a face parte dintr-o astfel de grupă.

Grupele cu cinci echipe pot primi o singură națională care își va disputa meciurile din Nations League și în luna martie. Cum România este aproape sigură de participarea la barajul de menținere în Liga B, se încadrează în acest caz.