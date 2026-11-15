”Tricolorii” au obținut primele puncte în grupa de UEFA Nations League, dar rămân ultimii. Păstrăm șanse infime pentru a ceda prima poziție după etapa următoare.

După 2-1 contra Poloniei, pe Arena Națională, România ocupă tot locul 4 în grupa din Liga Națiunilor, cu 3 puncte. Pe penultimul loc se află chiar naționala lui Robert Lewandowski, cu 4 puncte, în timp ce primele două clasate sunt Suedia (13p) și Bosnia (8p).

România, aproape sigur într-o grupă de patru echipe în preliminariile EURO 2028!

Cu o etapă înainte de finalul campaniei din UEFA Nations League, România se gândește deja la preliminariile Campionatului European din 2028, unde va avea o misiune dificilă. Suntem siguri de prezența în urna a treia valorică, iar asta înseamnă că, pe lângă adversarul ”horror” din prima urnă, vom întâlni o altă națională mai bine cotată din urna a doua valorică.

În preliminariile EURO 2028, vor exista atât grupe de patru, cât și grupe de cinci, iar specialiștii de la Football Meets Data o dau pe România aproape sigur într-o grupă de patru naționale. Cipru, Macedonia de Nord, Estonia și Israel sunt celelalte naționale cu șanse de peste 90% de a face parte dintr-o astfel de grupă.

Grupele cu cinci echipe pot primi o singură națională care își va disputa meciurile din Nations League și în luna martie. Cum România este aproape sigură de participarea la barajul de menținere în Liga B, se încadrează în acest caz.

Cum arată, până acum, urnele valorice la tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028: