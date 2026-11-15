OUT! S-a accidentat în România - Polonia 2-1 și va rata următorul meci al naționalei

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Din articol Matty Cash, indisponibil pentru duelul cu Suedia

Pentru oaspeți, înfrângerea a venit și cu o problemă medicală. Matty Cash nu va putea evolua în următoarea partidă a naționalei sale. Fundașul dreapta al Poloniei a fost titular pe Arena Națională, dar a părăsit terenul în minutul 76, după ce a acuzat probleme medicale. Cash a primit o lovitură puternică în zona bărbiei, în urma unui contact cu un adversar, iar ulterior a fost diagnosticat cu o comoție cerebrală.

Fotbalistul lui Aston Villa a confirmat că nu va fi apt pentru următorul meci al Poloniei. Jurnalistul Mateusz Borek a dezvăluit că l-a întrebat direct pe fundaș dacă va putea juca marți, iar răspunsul acestuia a fost negativ.

Matty Cash has told Polish journalist Mateusz Borek that he suffered a concussion after taking a heavy upward elbow to the chin that dropped him during Poland's 2–1 defeat to Romania and that he won't be fit for Tuesday's Nations League clash against Sweden in Wrocław https://t.co/ZFzfk6cPlF — Sports Updates (@_sports_man_) November 14, 2026

Matty Cash, indisponibil pentru duelul cu Suedia Absența lui Cash reprezintă o problemă pentru selecționerul Jan Urban, mai ales că fundașul este unul dintre oamenii importanți ai naționalei și are un rol consistent și la Aston Villa, unde a fost titular în șapte dintre primele zece etape din Premier League, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO. Polonia va disputa ultimul meci din grupă împotriva Suediei, marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, la Wroclaw.

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