OUT! S-a accidentat în România - Polonia 2-1 și va rata următorul meci al naționalei

OUT! S-a accidentat în România - Polonia 2-1 și va rata următorul meci al naționalei Nations League
SPORT.RO
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România a învins Polonia cu 2-1, la București, în etapa a cincea din Liga Națiunilor. 

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Pentru oaspeți, înfrângerea a venit și cu o problemă medicală. Matty Cash nu va putea evolua în următoarea partidă a naționalei sale. Fundașul dreapta al Poloniei a fost titular pe Arena Națională, dar a părăsit terenul în minutul 76, după ce a acuzat probleme medicale. Cash a primit o lovitură puternică în zona bărbiei, în urma unui contact cu un adversar, iar ulterior a fost diagnosticat cu o comoție cerebrală.

Fotbalistul lui Aston Villa a confirmat că nu va fi apt pentru următorul meci al Poloniei. Jurnalistul Mateusz Borek a dezvăluit că l-a întrebat direct pe fundaș dacă va putea juca marți, iar răspunsul acestuia a fost negativ.

Matty Cash, indisponibil pentru duelul cu Suedia

Absența lui Cash reprezintă o problemă pentru selecționerul Jan Urban, mai ales că fundașul este unul dintre oamenii importanți ai naționalei și are un rol consistent și la Aston Villa, unde a fost titular în șapte dintre primele zece etape din Premier League, campionat ce se vede în exclusivitate pe VOYO.

  • Polonia va disputa ultimul meci din grupă împotriva Suediei, marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, la Wroclaw.
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