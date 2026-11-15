EXCLUSIV Cristi Pulhac știe unde s-a făcut diferența în meciul România - Polonia 2-1: „Am profitat de asta”

Cristi Pulhac știe unde s-a făcut diferența în meciul România - Polonia 2-1: „Am profitat de asta” Nationala
SPORT.RO
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Cristi Pulhac a vorbit despre victoria României cu Polonia și a spus ce a făcut diferența.

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Din articol

România s-a impus pe teren propriu în fața Poloniei, scor 2-1, într-un meci din runda a 5-a din Grupa 4 de Nations League disputat în Liga B.

Tricolorii” au punctata prin Alexandru Cicâldău (68') și Dennis Man (72'), în timp ce polonezii au înscris prin Marcel Regula (82').

Cristi Pulhac și Mihai Mironică sunt invitații lui Cristi Pintea la emisiunea ”Matinal” de pe VOYO SPORT 1. Emisiunea se difuzează în fiecare week-end, sâmbătă și duminică, în intervalul 10:05 - 12:00.

„Tricolorii” au reușit să facă un meci foarte bun împotriva Poloniei, iar la VOYO SPORT LIVE au fost remarcați mai mulți jucători.

Cristi Pulhac: „Mă bucur că ne-am reîntors din nou la identitatea noastră”

Fostul jucător de la Dinamo a vorbit despre stilul abordat de naționala lui Gică Hagi, despre care a spus că a avut identitatea echipei din trecut.

Cristi Pulhac a remarcat și deciziile excelente luate în timpul meciului de selecționer și de staff-ul lui. 

„Cred că am fost inspirați în orice, chiar și staff-ul cu schimbările pe care le-a făcut. Pe final de primă repriză am văzut că Man nu mai avea suflu, uite că nu îl schimbă și marchează.

Avem niște jucători cu calități și mă bucur că ne-am reîntors din nou la identitatea noastră, o organizare bună defensivă, enervăm adversarul, care lasă spații libere și noi profităm pe contraatac”, a spus Cristi Pulhac, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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În această ediție, ocupantele ultimelor locuri din Liga B vor merge la un baraj de menținere, unde vor înfrunta formațiile clasate pe pozițiile secunde din Liga C.

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