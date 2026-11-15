Echipa națională și-a luat revanșa în fața polonezilor. În turul Grupei 4 a urnei valorice ”B” din Nations League, selecționata lui Jan Urban a spulberat-o cu 6-0 pe reprezentativa tricoloră.

Acum însă România s-a impus cu 2-1 și a înregistrat primele trei puncte după patru eșecuri consecutive înregistrate în Nations League: 1-2 vs. Suedia, 2-4 vs. Bosnia, 0-6 vs. Polonia, 0-1 vs. Suedia.

Pe Arena Națională, sâmbătă seară, au înscris Alexandru Cicâldău (min. 68) și Dennis Man (min. 72). Pentru polonezi a marcat Marcel Regula (min. 82)

Cea mai categorică reacție după România - Polonia 2-1: ”Gata, nu există echipă națională fără el titular!”

La Matinalul VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Ioan Andone, fost internațional român, consideră că Daniel Bîrligea este atacantul central de care are nevoie prima reprezentativă și nu înțelege titularizarea lui Florinel Coman ca vârf.

”Mi-a plăcut echipa în repriza a doua după schimbări! Aia e echipa națională a României pentru mine! Cu Bîrligea vârf și cu joc tăios și agresiv, în care noi puteam să avem 3-0 prin ocazia lui Ianis Stoica și meciul era închis. Lucrurile nu sunt așa simple. O victorie nu-ți aduce mai nimic. Hai, să zicem că nu retrogradăm. Trebuie să batem, să terminăm pe 3 și să mergem la baraj.

(n.r. Trebuia să înceapă Hagi aseară cu echipa după min. 70?) Nu știu, el știe că el și-a făcut calcule. Fără Bancu și fără Bîrligea... Nu pot să zic că Florinel Coman a jucat rău. Nu e zona lui acolo, să-l folosești acolo vârf. Dar el l-a cunoscut, el l-a crescut. Eu, de exemplu, spun că nu există echipă națională fără Bîrligea titular acolo. Florinel Coman e bun, dar pe părțile laterale.

(n.r. Hagi a spus că Florinel Coman s-a născut vârf) Dar nu a mai jucat vârf! Un jucător care nu a mai evoluat ca vârf... Acum șapte ani o fi jucat vârf. A jucat în partea stângă la FCSB, intra în interior, dădea centrări, era jucător de combinații. Asta i-a adus transferul de 5 milioane.

Hagi l-a crescut, normal că-l cunoaște, dar eu nu-l văd atacant acolo!”, a spus Ioan Andone la VOYO SPORT LIVE.

Câți bani a încasat federația din bilete după România - Polonia

Crainicul de pe stadion a anunțat, în actul secund, că la meci au asistat 45.827 de spectatori, iar Federația Română de Fotbal anunțase, înaintea meciului, că fuseseră deja procesate peste 45.000 de bilete.

Grila completă a prețurilor

Categoria 4 (peluze): 50 de lei

Categoria 3: 60 de lei

Categoria 2: 90 de lei

Categoria 1 (zonele centrale ale tribunelor): 130 de lei

VIP Albastru: 500 de lei

VIP Roșu: 650 de lei

Tineri între 15 și 24 de ani: 30 de lei

Copii sub 15 ani (Family Zone, tribunele 1 și 2): 10 lei

Luând în calcul un preț mediu estimat de 65 de lei / spectator, încasările brute ale federației din bilete, așa cum a scris și Fanatik.ro, s-ar putea ridica la aproximativ 3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 600.000 de euro.