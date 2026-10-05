Să vină banii! Un club din Superliga se alege cu o sumă importantă după decizia lui Gică Hagi

După jumătate de sezon în Superliga României, Andrei Coubiș (23 de ani) a prins un transfer important la Lincoln City, în Championship, club care a plătit trei milioane de euro în schimbul său. În plus, U Cluj a păstra și un procent de 15% dintr-un viitor transfer.

U Cluj încasează 150.000 de euro după meciurile echipei naționale!

În înțelegerea dintre cele două cluburi, Universitatea Cluj a ”strecurat” o clauză prin care poate primi 150.000 de euro în cazul în care Andrei Coubiș bifează cel puțin 45 de minute în cinci meciuri pentru prima reprezentativă a României, scrie digisport.ro.

Acest lucru s-a întâmplat, deoarece Coubiș a fost integralist în partidele cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4), iar în partida cu Polonia (0-6) a evoluat timp de 63 de minute, fiind introdus după eliminarea lui Radu Drăgușin.

Fundașul central de la Lincoln City are șanse bune de a fi titular și în meciul retur cu Suedia, având în vedere că Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați pentru această partidă și au părăsit deja cantonamentul echipei naționale.