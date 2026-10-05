Să vină banii! Un club din Superliga se alege cu o sumă importantă după decizia lui Gică Hagi

Să vină banii! Un club din Superliga se alege cu o sumă importantă după decizia lui Gică Hagi Nationala
SPORT.RO
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România va întâlni Suedia luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională.

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După jumătate de sezon în Superliga României, Andrei Coubiș (23 de ani) a prins un transfer important la Lincoln City, în Championship, club care a plătit trei milioane de euro în schimbul său. În plus, U Cluj a păstra și un procent de 15% dintr-un viitor transfer.

U Cluj încasează 150.000 de euro după meciurile echipei naționale!

În înțelegerea dintre cele două cluburi, Universitatea Cluj a ”strecurat” o clauză prin care poate primi 150.000 de euro în cazul în care Andrei Coubiș bifează cel puțin 45 de minute în cinci meciuri pentru prima reprezentativă a României, scrie digisport.ro.

Acest lucru s-a întâmplat, deoarece Coubiș a fost integralist în partidele cu Suedia (1-2) și Bosnia (2-4), iar în partida cu Polonia (0-6) a evoluat timp de 63 de minute, fiind introdus după eliminarea lui Radu Drăgușin.

Fundașul central de la Lincoln City are șanse bune de a fi titular și în meciul retur cu Suedia, având în vedere că Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați pentru această partidă și au părăsit deja cantonamentul echipei naționale.

Lotul ales de Gică Hagi pentru România - Suedia:

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
  • Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu
  • Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
  • Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

România va întâlni Suedia luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Selecționata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională) și 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Național - Varșovia).

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