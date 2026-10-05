România va încheia această acțiune pe teren propriu, cu Suedia, partidă la care sunt așteptați aproximativ 50.000 de spectatori, chiar dacă rezultatele nu au fost de partea ”tricolorilor”: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Hagi a ales echipa de start pentru meciul cu Suedia! Valentin Cojocaru, marea surpriză

Gică Hagi (61 de ani) și-a conturat deja primul ”11” pentru meciul cu Suedia, iar marea surpriză vine din poartă: Valentin Cojocaru (31 de ani) va fi, în premieră, titular la echipa națională, după ce în precedentele partide selecționerul a mizat pe Ionuț Radu și Otto Hindrich, scrie Fanatik.ro.

Andrei Rațiu, Andrei Coubiș, Matei Ilie și Nicușor Bancu vor forma linia defensivă a echipei naționale în această partidă, iar atacant ar urma să fie Florin Tănase, un jucător pe care Gică Hagi îl cunoaște foarte bine.

Titularizarea fostului jucător de la FCSB pe postul de atacant vine după ce Daniel Bîrligea și Louis Munteanu s-au accidentat, astfel că ”tricolorii” au rămas fără un atacant ”de meserie” înainte de ultima partidă din UEFA Nations League.

Cum ar urma să arate România în meciul cu Suedia: Cojocaru - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - Dragomir, R. Marin - Man, Stanciu, Olaru - Tănase

Lotul ales de Gică Hagi pentru România - Suedia:

Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu

Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu Mijlocași : Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

România va întâlni Suedia luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Selecționata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională) și 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Național - Varșovia).