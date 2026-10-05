România va încheia această acțiune pe teren propriu, cu Suedia, partidă la care sunt așteptați aproximativ 50.000 de spectatori, chiar dacă rezultatele nu au fost de partea ”tricolorilor”: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.
Hagi a ales echipa de start pentru meciul cu Suedia! Valentin Cojocaru, marea surpriză
Gică Hagi (61 de ani) și-a conturat deja primul ”11” pentru meciul cu Suedia, iar marea surpriză vine din poartă: Valentin Cojocaru (31 de ani) va fi, în premieră, titular la echipa națională, după ce în precedentele partide selecționerul a mizat pe Ionuț Radu și Otto Hindrich, scrie Fanatik.ro.
Andrei Rațiu, Andrei Coubiș, Matei Ilie și Nicușor Bancu vor forma linia defensivă a echipei naționale în această partidă, iar atacant ar urma să fie Florin Tănase, un jucător pe care Gică Hagi îl cunoaște foarte bine.
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Titularizarea fostului jucător de la FCSB pe postul de atacant vine după ce Daniel Bîrligea și Louis Munteanu s-au accidentat, astfel că ”tricolorii” au rămas fără un atacant ”de meserie” înainte de ultima partidă din UEFA Nations League.
- Cum ar urma să arate România în meciul cu Suedia: Cojocaru - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - Dragomir, R. Marin - Man, Stanciu, Olaru - Tănase
Lotul ales de Gică Hagi pentru România - Suedia:
- Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru
- Fundași: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Tony Strata, Nicușor Bancu
- Mijlocași: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir
- Atacanți: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man
România va întâlni Suedia luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Selecționata României a pierdut primele sale trei partide din această fereastră internațională a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), 2-4 cu Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională) și 0-6 cu Polonia pe 2 octombrie (Stadion Național - Varșovia).