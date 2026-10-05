În această după amiază, moderatorul Cristi Pintea îi are invitați în platou pe Robert Niță și pe comentatorul Ion Alexandru pentru a prefața partida România - Suedia din Nations League.

Robert Niță și Ion Alexandru sunt invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE

Ultimul meci, cel cu Polonia, 0-6, a fost un adevărat dezastru. Acum rămâne de văzut cum va gestiona Gică Hagi situația, mai ales că se confruntă cu numeroase probleme de lot. Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați, iar Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și Marius Marin au părăsit lotul echipei naționale din cauza accidentărilor.

Cum ar putea arăta România:

Cel mai probabil, Hindrich va rămâne în poartă și pentru meciul retur cu Suedia, având în vedere că Ionuț Radu s-a confruntat cu unele probleme la umăr. Dacă flancurile apărării vor rămâne, cel mai probabil neschimbate, cu Rațiu, respectiv Bancu, în centru lucrurile vor fi complet diferite. Andrei Coubiș are șanse mari să fie titularizat și să facă pereche cu Lisav Eissat, care va reveni la postul său de bază, după ce, în partida cu Bosnia, a jucat fundaș stânga. Alte schimbări vor apărea, cu siguranță, în compartimentul ofensiv. Cel mai probabil linia ofensivă va fi formată din Dennis Man și Valentin Mihăilă în flancuri, iar Ianis Hagi, aflat în spatele ”vârfului”, Florin Tănase.

Varianta 1

Hindrich - Rațiu, Coubiș, Eissat, Bancu - R. Marin, Băluță - Man, Hagi, Mihăilă - Tănase

O altă improvizație la care ar putea recurge ”Regele”, ar fi, așa cum s-a vehiculat în ultimele zile, cu Ianis Hagi, ”9 fals”, iar Nicolae Stanciu, decar, situație în care Florin Tănase ar rămâne pe bancă.

Varianta 2