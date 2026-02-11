Miliardarul Leslie Wexner și Sultanul Ahmed bin Sulayem, printre cei șase bărbați cu legături cu Epstein

Ro Khana și Thomas Massie, sponsori inițiali ai Epstein Files Transparency Act, au dezvăluit că au descoperit, după doar două ore de documentare, alte șase "persoane bogate și cu influență, pentru care DOJ (n.r. - US Department of Justice) nu avea motive aparente să le ascundă identitatea", dar că nu au legături penale cu rețea de prostituție și trafic de persoane condusă de Epstein.

Aceștia sunt Salvatore Nuara (detectiv din New York), Zurab Mikeladze, Leonic Leonov, Nicola Caputo (fost membru în Parlamentul European, între 2014 și 2019), Leslie Wexner (miliardar, cofondator și ex-CEO al Bath & Body Works Inc., Abercrombie & Fitch, Victoria's Secret, La Senza) și Sultan Ahmed bin Sulayem (CEO al DP World și președinte al Ports, Customs & Free Zone Corporation).

Ultimul este fost atlet de performanță și fratele lui Mohammed Ben Sulayem, actualul președinte al Federation Internationale de l'Automobile (FIA). Epstein și Sulayem ar fi schimbat mai multe fotografii și filmulețe cu caracter pornografic, printre care unul care ar fi implicat tortura, ar fi avut relații de afaceri, iar americanul i-ar fi împrumutat maseuza personală afaceristului din Dubai.

În acest dosar, din documentele eliberate până acum, nume cunoscute la nivel internațional, precum Bill Clinton, Bill Gates, Elon Musk, Prince Andrew Mountbatten Windsor, Lord Peter Mandelson, Howard Lutnick, Miroslav Lajcak, Larry Summers, Richard Branson, Steve Tisch, Casey Wasserman, Sergey Brin, Ehud Barak, Noam Chomsky, Deepak Chopra și personalități din sport ar fi avut relații apropiate cu Epstein și partenera acestuia, Ghislaine Maxwell.

Jeffrey Epstein, care a fost acuzat că a exploatat sexual sute de tinere pe care le-ar fi introdus oamenilor celebri și bogați din anturajul său, cel mai probabil pentru șantaj sau pentru facilitarea unor afaceri, a murit într-o celulă din cadrul Metropolitan Correctional Center din New York, în condiții misterioase, în 2019, ceea ce a dat startul unui val de teorii ale conspirației. Multe persoane pun la îndoială că acesta s-a sinucis prin spânzurare și cred că a fost asasinat pentru a acoperi scandalul provocat de arestarea sa, fapt care a făcut ca Donald Trump, președintele SUA, să dispună eliberarea a milioane de probe din dosarul său.

Mohammed Ben Sulayem este acuzat că a transformat FIA într-o autocrație

Mohammed Ben Sulayem (64 de ani / Emiratele Arabe Unite) este președintele FIA din decembrie 2021, când l-a înlocuit pe francezul Jean Todt, fostul director al Scuderiei Ferrari. Fost pilot de World Rally Championship (1988, 1990-1995), acesta este acuzat că a pulverizat toate pârghiile de control anticorupție și a distrus transparența actului decizional și a controlului financiar.

Sulayem a fost acuzat că vrea să transforme respectatul for automobilistic într-o autocrație și a intervenit în investigații despre modul său de conducere. El a stabilit un fond al președintelui de 1.5 milioane de dolari pentru protocol și ar fi intervenit în operațiunile mai multor competiții, inclusiv în cele de F1.

În ultimii ani, Natalie Robyn (fost chief executive officer) a ridicat semne de întrebare în privința modului de administrare a FIA, în timp ce Bertrand Badre (șeful comisiei de audit), Tom Purves (membru al comisiei de audit) și Paolo Basarri (ofițer de conformitate) au fost concediați, după ce au deschis investigații interne în privința modului cum este condusă instituția.

În același timp, Ben Sulayem a fost numit președinte al fundației în urma demiterii din octombrie 2025 a fostului președinte David Richards, șeful MotorsportUK. Saul Billingsley, directorul executiv, și Jayne Pearce, secretarul fundației, au fost, de asemenea, concediați în urma plecării lui Richards.

Recent, UK Charity Commission a lansat o anchetă oficială asupra organizației caritabile pentru siguranța rutieră a FIA, în urma afirmațiilor că independența acesteia a fost compromisă, după ce președintele FIA, Mohammed Ben Sulayem, a devenit și președinte al FIA Foundation. Acuzațiile au fost făcute de făcute de George Robertson, Baron Robertson of Port Ellen, fost secretar general al NATO (1999-2003) și secretar al apărării în guvernul lui Tony Blair (1997-1999).

