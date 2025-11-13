Nume surprinzător la centrul partidei Bosnia - România! A stârnit controverse în Manchester City - Liverpool

Duelul cu Bosnia este decisiv pentru naționala lui Mircea Lucescu, care are nevoie de victorie pentru a deveni favorită la încheierea pe locul secund din grupă.

Partida Bosnia - România , din Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

UEFA a ales arbitrul partidei Bosnia - România!



Michael Oliver va conduce partida de la Zenica, pe care România trebuie să o câștige.

Englezul este un arbitru de top în Premier League, dar nu a fost ferit de controverse în ultimul timp. Oliver îi va avea asistenți pe Stuart Burt şi James Mainwaring.

Ultimul meci care l-a avut protagonist pe Michael Oliver a fost partida din Premier league, Manchester City - Liverpool 3-0, care a putut fi urmărită în exclusivitate pe VOYO.

La acest duel englezul s-a aflat în camera VAR și a luat o decizie controversată. Oliver a hotărât să îi anuleze golul egalizator lui van Dijk din prima repriză pe motiv de offside la Robertson, iar mai multe voci au spus despre acea reușită ca a fost perfect valabilă.

