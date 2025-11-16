Astfel, tricolorii mai pot spera că vor ajunge la Mondial doar pe calea barajului din luna martie.

Gigi Becali: ”L-aș lua în trei secunde pe Drăguș!”

După meciul cu Bosnia, Gigi Becali a mărturisit că îl consideră pe Denis Drăguș cel mai bun fotbalist român din acest moment, chiar dacă jucătorul lui Eyupspor a rezistat doar două minute pe teren înainte de a primi cartonașul roșu pentru un fault dur asupra unui adversar.

Într-o intervenție telefonică la Fanatik, finanțatorul de la FCSB a aflat că Drăguș nu și-a mai primit banii la Eyupspor, club care se confruntă cu grave probleme financiare după ce patronul a fost arestat pentru implicarea într-un scandal cu pariuri. În acest context, finanțatorul s-a gândit să încerce să îl convingă pe Drăguș să semneze cu FCSB și a apelat la nașul jucătorului, Marius Șumudică, cel care a reușit însă să îl întoarcă pe finanțatorul de la FCSB.

Gigi Becali: ”Părerea mea e că Drăguș e atacant de bandă, mie acolo îmi place foarte mult. Nu pot să îl iau, că l-aș lua în trei secunde dacă aș putea. Să vină la FCSB (n.r. pentru că Eyupspor nu i-a plătit salariul). Înseamnă că e gata, vorbește, băi, Șumi, că e finul tău.”.

Marius Șumudică: ”Ce să vorbesc?”

Gigi Becali: ”Să vină la FCSB.”

Marius Șumudică: ”Păi mai are încă doi ani de contract, mai are încă cinci milione salariu de acum încolo!”

Gigi Becali: ”Păi, na, eu știu... Nu știu, mă, dacă vrei să o paradesc pe Rapid. Părerea mea e că Drăguș e cel mai bun fotbalist român la ora asta. Eu așa cred. Da, poate să câștige un milion, îi fac lui Drăguș un milion pe an cu tot cu prime.”

Marius Șumudică: ”Nu vine niciodată!”

Gigi Becali: ”Băi, dacă vrei să ți-i paradesc (n.r. pe Rapid)...”

Marius Șumudică: ”În primul rând, îl paradești pe Drăguș la buzunar, de la un milion jumate, nimeni nu ar accepta să vină pe un milion, are salariu foarte mare, Gigi, mai are încă doi ani cu Trabzon. El revine la Trabzon în vară.”

Gigi Becali: ”N-are rost, ce să mai discutăm!”

