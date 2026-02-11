Românul care l-a avut antrenor pe Klopp: „Incredibil! Știți ce făcea în vestiar?“

Românul care l-a avut antrenor pe Klopp: „Incredibil! Știți ce făcea în vestiar?“ Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Neamțul de 58 de ani e un tip carismatic, lucru de care te convingi, imediat ce îl auzi vorbind.

TAGS:
Marius NiculaeJurgen Kloppmainz
Din articol

Jurgen Klopp s-a lăsat de antrenorat, în vara anului 2024, după nouă ani minunați la Liverpool care au venit după alte două mandate spectaculoase, la Dortmund (2008-2015) și la Mainz (2001-2008).

Aceste trei formații sunt și singurele pe care Klopp le-a pregătit, la nivel înalt. Semn că n-a schimbat echipele, precum șosetele, cum fac unii dintre antrenorii noștri. În schimb, neamțul a prins „rădăcini“ pe unde a fost și a lucrat la proiecte pe termen lung, în adevăratul sens al cuvântului.

Marius Niculae, fascinat de Jurgen Klopp: „Era antrenor și inima echipei“

În perioada Mainz, Jurgen Klopp a avut sub comanda sa și un fotbalist român. Vorbim despre Marius Niculae (44 de ani) care a jucat, la Mainz, între 2006-2007. Aici însă, „Săgeata“ a avut printre cele mai slabe cifre din cariera sa remarcabilă: 6 meciuri, 0 goluri, 0 pase de gol și doar 160 de minute pe teren.

Deși perioada Mainz a fost de coșmar, Marius Niculae a rămas cu amintirea plăcută a unui sezon petrecut sub comanda lui Jurgen Klopp. Despre care a vorbit acum pentru Eurosport, în cadrul emisiunii „Fotbalul: povestea mea“. 

Cel mai special vestiar a fost la Dinamo. Mi-a plăcut și la Sporting, că era cu greutate. Și la Mainz, când l-am avut pe Jürgen Klopp antrenor, care era cumva și antrenor și inima echipei. Venea și punea muzică în vestiar, îi cereau căpitanii de echipă să pună melodii. Mă uitam un pic ciudat, dar nu comenta nimeni nimic. Klopp avea cel mai bun discurs în vestiar, era incredibil. Clar erau studiate, se pliau perfect, îți venea să mănânci adversarul“, a povestit fostul atacant.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
ARTICOLE PE SUBIECT
Răspunsul lui Klopp când a fost întrebat de Real Madrid: „Sper!“
Răspunsul lui Klopp când a fost întrebat de Real Madrid: „Sper!“
Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT
Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT
Jurgen Klopp și-a cumpărat o casă luxoasă de 4.000.000€! Fanii cred că și-a ales deja noua echipă
Jurgen Klopp și-a cumpărat o casă luxoasă de 4.000.000€! Fanii cred că și-a ales deja noua echipă
ULTIMELE STIRI
Villarreal a sărbătorit salvarea de la retrogradare, deși ocupă locul al patrulea în La Liga!
Villarreal a sărbătorit salvarea de la retrogradare, deși ocupă locul al patrulea în La Liga!
Antrenor uriaș pentru Drăgușin: englezii au dezvăluit cine poate prelua Tottenham
Antrenor uriaș pentru Drăgușin: englezii au dezvăluit cine poate prelua Tottenham
Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Thomas Frank, dat afară de Tottenham după forma dezastruoasă din Premier League
Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Thomas Frank, dat afară de Tottenham după forma dezastruoasă din Premier League
Selecționerul Turciei a mers la Cristi Chivu înaintea barajului cu România! Ce a spus după întâlnirea cu antrenorul român
Selecționerul Turciei a mers la Cristi Chivu înaintea barajului cu România! Ce a spus după întâlnirea cu antrenorul român
Campion olimpic, Baumgartner vrea să concureze până la 52 de ani! ”Știm cu toţii ce înseamnă asta”
Campion olimpic, Baumgartner vrea să concureze până la 52 de ani! ”Știm cu toţii ce înseamnă asta”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa

Cristiano Bergodi și-a aflat pedeapsa

„Izgonit” de Becali de la FCSB, atacantul a ripostat: „Cu salariul meu, vei fi nevoit să mă folosești!”

„Izgonit” de Becali de la FCSB, atacantul a ripostat: „Cu salariul meu, vei fi nevoit să mă folosești!”

E gata! FCSB l-a legitimat și Charalambous a făcut anunțul: „Aproape să fie gata de joc“

E gata! FCSB l-a legitimat și Charalambous a făcut anunțul: „Aproape să fie gata de joc“

Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT

Planul lui Jurgen Klopp pentru Real Madrid a ajuns în presă: trei transferuri și doi jucători OUT

Alexandru Pașcanu, ironii după CFR Cluj - Rapid: ”Unde se vaccinează oile arată mai bine”

Alexandru Pașcanu, ironii după CFR Cluj - Rapid: ”Unde se vaccinează oile arată mai bine”

Gianluigi Buffon, laude pentru „perla” lui Cristi Chivu: „Va avea o carieră superbă!”

Gianluigi Buffon, laude pentru „perla” lui Cristi Chivu: „Va avea o carieră superbă!”



Recomandarile redactiei
Antrenor uriaș pentru Drăgușin: englezii au dezvăluit cine poate prelua Tottenham
Antrenor uriaș pentru Drăgușin: englezii au dezvăluit cine poate prelua Tottenham
Villarreal a sărbătorit salvarea de la retrogradare, deși ocupă locul al patrulea în La Liga!
Villarreal a sărbătorit salvarea de la retrogradare, deși ocupă locul al patrulea în La Liga!
Selecționerul Turciei a mers la Cristi Chivu înaintea barajului cu România! Ce a spus după întâlnirea cu antrenorul român
Selecționerul Turciei a mers la Cristi Chivu înaintea barajului cu România! Ce a spus după întâlnirea cu antrenorul român
Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Thomas Frank, dat afară de Tottenham după forma dezastruoasă din Premier League
Radu Drăgușin a rămas fără antrenor! Thomas Frank, dat afară de Tottenham după forma dezastruoasă din Premier League
Campion olimpic, Baumgartner vrea să concureze până la 52 de ani! ”Știm cu toţii ce înseamnă asta”
Campion olimpic, Baumgartner vrea să concureze până la 52 de ani! ”Știm cu toţii ce înseamnă asta”
Alte subiecte de interes
"Du-te și culcă-te, că mi-e somn!". Ce făcea Cristiano Ronaldo în primul an în care a fost coleg cu Marius Niculae
"Du-te și culcă-te, că mi-e somn!". Ce făcea Cristiano Ronaldo în primul an în care a fost coleg cu Marius Niculae
Viorel Moldovan dezvăluie planul de succes pentru Rapid! Ținte îndrăznețe și schimbări majore în Giulești
Viorel Moldovan dezvăluie planul de succes pentru Rapid! Ținte îndrăznețe și schimbări majore în Giulești
Jurgen Klopp și-a anunțat retragerea din cariera de antrenor: ”Asta e pentru mine!”
Jurgen Klopp și-a anunțat retragerea din cariera de antrenor: ”Asta e pentru mine!”
Jurgen Klopp a dat răspunsul, după ce a primit oferta de a deveni selecționer
Jurgen Klopp a dat răspunsul, după ce a primit oferta de a deveni selecționer
Ireal! O bombă de 500 de kilograme a fost găsită lângă un stadion din Bundesliga
Ireal! O bombă de 500 de kilograme a fost găsită lângă un stadion din Bundesliga
Câte goluri a marcat Harry Kane în Bayern Munchen - Mainz 8-1
Câte goluri a marcat Harry Kane în Bayern Munchen - Mainz 8-1
CITESTE SI
Instanța Supremă îl „pârăște” pe Bolojan la Curtea de Justiție a UE. Legea pensiilor speciale i-ar discrimina pe magistrați

stirileprotv Instanța Supremă îl „pârăște” pe Bolojan la Curtea de Justiție a UE. Legea pensiilor speciale i-ar discrimina pe magistrați

Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

stirileprotv Moscova a făcut aceeași promisiune Europei pe care a făcut-o Ucrainei înainte de invazia pe scară largă

„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap

stirileprotv „Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap

După valul de ger, vin temperaturile de primăvară. Europa s-a confruntat cu cea mai rece ianuarie din ultimii 15 ani

stirileprotv După valul de ger, vin temperaturile de primăvară. Europa s-a confruntat cu cea mai rece ianuarie din ultimii 15 ani

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!