Românul care l-a avut antrenor pe Klopp: „Incredibil! Știți ce făcea în vestiar?“

Jurgen Klopp s-a lăsat de antrenorat, în vara anului 2024, după nouă ani minunați la Liverpool care au venit după alte două mandate spectaculoase, la Dortmund (2008-2015) și la Mainz (2001-2008).

Aceste trei formații sunt și singurele pe care Klopp le-a pregătit, la nivel înalt. Semn că n-a schimbat echipele, precum șosetele, cum fac unii dintre antrenorii noștri. În schimb, neamțul a prins „rădăcini“ pe unde a fost și a lucrat la proiecte pe termen lung, în adevăratul sens al cuvântului.

Marius Niculae, fascinat de Jurgen Klopp: „Era antrenor și inima echipei“

În perioada Mainz, Jurgen Klopp a avut sub comanda sa și un fotbalist român. Vorbim despre Marius Niculae (44 de ani) care a jucat, la Mainz, între 2006-2007. Aici însă, „Săgeata“ a avut printre cele mai slabe cifre din cariera sa remarcabilă: 6 meciuri, 0 goluri, 0 pase de gol și doar 160 de minute pe teren.