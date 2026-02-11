Timotej Jambor, împrumutat de Rapid la Slask Wroclaw

Timotej Jambor a fost împrumutat până la finalul sezonului la Slask Wroclaw, formație care ocupă locul 8 în eșalonul secund din Polonia.

"Vă doresc mult succes în restul sezonului. Sper să vă îndepliniți obiectivele pentru care muncește toată lumea din club. Vă urez cât mai multe reușite și mult noroc! Hai Rapid!", a transmis la plecare Jambor, pentru site-ul clubului.

Jambor a fost adus cu mari așteptări la Rapid în vara anului 2024. Giuleștenii plăteau un milion de euro celor de la Zilina pentru a-l achiziționa pe unul dintre cei mai promițători atacanți din Slovacia.

Cu toate acestea, atacantul nu a reușit să se impună la Rapid. După șase luni fără gol marcat a fost împrumutat jumătate de sezon la fosta sa echipă, Zilina, iar vara trecută s-a întors în Giulești.

Jambor, care săptămâna trecută a înscris în victoria cu Hermannstadt, a reușit doar două goluri și un assist în cele 26 de partide disputate pentru Rapid.