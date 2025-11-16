Eliminarea lui Denis Drăguș, la doar două minute după ce a intrat pe teren, a încins spiritele, iar Gigi Becali a intervenit în direct pentru a comenta prestația arbitrului Michael Oliver și atitudinea bosniacilor.



Gigi Becali a intrat în direct și a tunat după Bosnia – România: „N-am văzut niciodată așa ceva!”



Patronul FCSB a criticat dur modul în care a fost condus meciul de pe „Bilino Polje” și a pus tunurile pe arbitrul englez, pe care îl consideră responsabil pentru modul în care s-a rupt jocul.



„Drăguș ridică piciorul sus, dar ăla vine din spate, bagă capul. Putea să-i dea galben, nu roșu. Are acoperire arbitrul, dar la cum a arbitrat… N-am văzut niciodată așa ceva!”, a spus Becali la Fanatik.

Cum arată fruntea lui Nikola Katic după lovitura brutală primită de la Denis Drăguș



La scurt timp după meci, în presa bosniacă au apărut imagini cu Katic de la zona mixtă. Fundașul prezenta o vânătaie uriașă pe frunte, întinsă până spre sprânceană, iar zona ochilor era vizibil învinețită. VEZI FOTO

