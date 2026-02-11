Stoichiță a spus adversarul pe care nu îl vrea pentru România în Nations League. Joi e tragerea la sorți

România a promovat în Liga B din Nations League după ce a câștigat cu punctaj maxim grupa din care au mai făcut parte Kosovo, Cipru și Lituania.

Mihai Stoichiță: "Ne-am plictisit de excursiile astea în Kosovo"

Joi, de la ora 19:00, la Bruxelles, UEFA va organiza tragerea la sorți pentru ediția 2026/2027 din Liga Națiunilor. România se va afla în urna a treia din Liga B.

La plecarea în Belgia pentru tragerea la sorți, Mihai Stoichiță a spus că și-ar dori ca România să evite un nou duel cu Kosovo, națională care a promovat alături de tricolori în Liga B.

"Speranțele sunt să reușim să facem ce am făcut și în campania anterioară - câștigarea unei grupe care să ne dea posibilitatea să avem un baraj dacă nu ne calificăm direct.

M-am uitat la posibilele adversare. Ne plictisim de excursiile astea în Kosovo, nu crezi? Sunt echipe bune, dar eu zic că e un avantaj că meciurile astea îți dau mai multă experiență.

Acum câțiva ani, eu am zis că Liga Națiunilor e o competiție amicală cu caracter oficial. Uite că îți dă posibilitatea ca în două meciuri să ajungi acolo unde n-ai putut să ajungi din grupă", a spus Stoichiță, la aeroport.