Stoichiță a spus adversarul pe care nu îl vrea pentru România în Nations League. Joi e tragerea la sorți

Nationala
Data publicarii:
Data actualizarii:

România își va afla joi adversarele din noua ediție a Ligii Națiunilor, care va debuta în luna septembrie.

Nations League
România a promovat în Liga B din Nations League după ce a câștigat cu punctaj maxim grupa din care au mai făcut parte Kosovo, Cipru și Lituania. 

Mihai Stoichiță: "Ne-am plictisit de excursiile astea în Kosovo"

Joi, de la ora 19:00, la Bruxelles, UEFA va organiza tragerea la sorți pentru ediția 2026/2027 din Liga Națiunilor. România se va afla în urna a treia din Liga B.

La plecarea în Belgia pentru tragerea la sorți, Mihai Stoichiță a spus că și-ar dori ca România să evite un nou duel cu Kosovo, națională care a promovat alături de tricolori în Liga B.

"Speranțele sunt să reușim să facem ce am făcut și în campania anterioară - câștigarea unei grupe care să ne dea posibilitatea să avem un baraj dacă nu ne calificăm direct.

M-am uitat la posibilele adversare. Ne plictisim de excursiile astea în Kosovo, nu crezi? Sunt echipe bune, dar eu zic că e un avantaj că meciurile astea îți dau mai multă experiență.

Acum câțiva ani, eu am zis că Liga Națiunilor e o competiție amicală cu caracter oficial. Uite că îți dă posibilitatea ca în două meciuri să ajungi acolo unde n-ai putut să ajungi din grupă", a spus Stoichiță, la aeroport.

Posibilii adversari ai României în Liga Națiunilor. Urnele din Liga B

  • Urna 1: Scoția, Ungaria, Polonia, Israel
  • Urna 2: Elveția, Bosnia și Herțegovina, Austria, Ucraina
  • Urna 3: Slovenia, Georgia, Irlanda, România
  • Urna 4: Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Kosovo

Când se vor juca meciurile din Liga Națiunilor

  • Etapa 1: 24-26 septembrie 2026
  • Etapa 2: 27-29 septembrie 2026
  • Etapa 3: 30 septembrie-3 octombrie 2026
  • Etapa4: 4-6 octombrie 2026
  • Etapa 5: 12-14 noiembrie 2026
  • Etapa 6: 15-17 noiembrie 2026

"Optimismul lui Lucescu trebuie confirmt de doctorii din Belgia"

Până la meciurile din Liga Națiunilor, România va juca pe 26 martie meciul cu Turcia, din semifinalele play-off-ului pentru CM 2026. Naționala nu știe încă dacă Mircea Lucescu, afectat de probleme de sănătate, va sta pe bancă, o decizie fiind așteaptă pe 20 februarie.

"FRF nu va lua niciodată cu alt antrenor înainte să aibă o situație clară a celui care este în funcție.

(n.r - Întrebat dacă Mircea Lucescu a discutat cu Gică Hagi) De unde să știu eu ce au discutat ei doi? Eu n-am vorbit cu domnul Lucescu despre Gică Hagi. Am vorbit despre starea lui, despre studiile făcute de asistenții lui. 

Dacă nu va putea continua, îi vom prezenta un dosar complet celui care va veni. Să nu stea să piardă vremea să exploreze fotbalul turcesc, slovac și kosovar.

Mircea Lucescu era optimist, am stat cu el de vorbă. Optimismul trebuie să-l confirme și doctorii din Belgia. Îi vor face un control care sper să infirme ceea ce cred unii și alții", a mai spus Stoichiță.

