În intervalul orar 20:26 – 23:33, emisiunea prezentată de Daniel Pavel a înregistrat 5.7 puncte de rating și 19.8% cotă de piață în rândul publicului național cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD. Momentul de maximă audiență a atras în fața micilor ecrane, la PRO TV, aproape 1.4 milioane de telespectatori, confirmând interesul crescut al publicului pentru cel mai urmărit reality show al momentului – Desafio: Aventura.

Ediția de marți a adus din nou în prim-plan lupta pentru supraviețuire, tensiunea dintre echipe și presiunea unui joc în care adaptarea devine cheia. În junglă, fiecare decizie are consecințe, iar fiecare secundă poate schimba destinul unei echipe. Așa cum „legea junglei” o cere, competiția nu îi favorizează doar pe cei puternici, ci mai ales pe cei care știu să se adapteze pe moment. De această dată, echipa Norocoșii a fost nevoită să meargă mai departe cu un om în minus, într-un context în care spiritul de competiție devine tot mai ascuțit, iar strategiile se rescriu de la o zi la alta.

Punctul culminant al serii a fost bătălia pentru salvare, care a adus cu sine o nouă eliminare și unul dintre cele mai dramatice dueluri de până acum. Norocoșii au trimis-o la duel pe Bettyshor, în timp ce Luptătorii au ales să îl trimită pe Babasha. Sub presiunea eliminării, cei doi concurenți au intrat într-o confruntare care a ținut publicul cu sufletul la gură. Deși duelul părea inițial controlat de Bettyshor, care a dominat minute bune confruntarea, finalul a adus o răsturnare spectaculoasă de situație: Babasha a reușit să întoarcă duelul și să învingă. Pentru a treia oară consecutiv, concurentul a reușit să revină și să câștige după un moment dificil.

Determinarea lui Babasha a devenit evidentă, iar motivația a venit dintr-un loc neașteptat. După duel, acesta a recunoscut că forța care l-a împins să lupte până la capăt nu a fost doar propria echipă: „Motivația mea nu a fost nici măcar echipa mea, a fost data și de <albaştrii>, care au știut numai să comenteze pe margine și susțineau echipa verde”. Declarația a aprins și mai mult spiritele și a arătat cât de mult contează orgoliul, rivalitățile și presiunea psihologică în această etapă a competiției. În acest moment, Luptătorii sunt în formulă completă, cu 8 concurenți, în timp ce celelalte echipe se confruntă cu pierderi importante, iar jocul devine tot mai dur.

Desafio: Aventura continuă să aducă seri pline de adrenalină, emoție și suspans. În ediția de săptămâna viitoare, luni seară, de la 20:30, la PRO TV, se va disputa lupta pentru mult râvnitul teritoriu. Publicul va afla cine își va adjudeca vila, cine va merge în satul pescăresc și cine va ajunge în pustiu. Emisiunea poate fi urmărită cu o zi în avans pe VOYO.