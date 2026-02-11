Antrenor uriaș pentru Drăgușin: englezii au dezvăluit cine poate prelua Tottenham

Sportiva germană Julia Taubitz a câştigat medalia de aur în proba individuală feminină de sanie, marţi seara, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în timp ce Ioana-Corina Buzăţoiu, reprezentanta României, s-a clasat pe locul 25.

Germania, o forță în sania olimpică

Julia Taubitz continuă tradiţia germană a acestei probe, după cele trei titluri olimpice cucerite de compatrioata sa Natalie Geisenberger (2014, 2018, 2022), şi după ce a obţinut opt titluri mondiale la diferite discipline.

Taubitz, care a fost a şaptea la Beijing, în 2022, s-a impus la Cortina cu timpul de 3 min 30 sec 625/1000 la capătul celor patru manşe.

Corina Buzățoiu a ratat accederea în manșa finală

Argintul a revenit letonei Elina Bota, la 918/1000, în timp ce bronzul a fost adjudecat de americanca Ashley Farquharson, la 957/1000.

Germanca Anna Berreiter, medaliată cu argint la JO 2022, s-a clasat pe locul al şaselea, iar austriaca Lisa Schulte, liderul Cupei Mondiale, a ocupat locul şapte, scrie Agerpres.

Ioana-Corina Buzăţoiu s-a clasat pe locul al 25-lea (ultimul), după trei manşe (2:44.266), ratând accederea în manşa finală (top 20).

Buzățoiu, în vârstă de 24 de ani, împliniți luna trecută, este originară din Brebu, lângă Câmpina.

La finalul celei de-a doua manșe, Corina a fost la un pas să se răstoarne cu sania și a izbucnit în lacrimi.