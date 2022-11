Florin Tene, fostul goalkeeper de la Dinamo, Rapid și Steaua, a lucrat în cariera sa de antrenor cu portari importanți ai României. Ciprian Tătărușanu, Costel Pantilimon, Silviu Lung Jr sau Florin Niță sunt doar câțiva fotbaliști pe care i-a pregătit la naționala de tineret sau la FCSB.

În prezent, naționala lui Edi Iordănescu are în componență pentru amicalele cu Slovenia și Moldova trei portari care nu au strâns vreo selecție în prima reprezentativă: Ștefan Târnovanu, Horațiu Moldovan și Mihai Popa.

Antrenor de portari la Neftchi Baku, formație unde principal e Laurențiu Reghecampf, Tene vorbește într-un interviu pentru Sport.ro și despre pașii pe care trebuie să-i facă goalkeeperii români pentru a se transfera într-un campionat de top.

Interviu cu Florin Tene

Salut, Florin! România îi are în lot pentru cele două amicale pe Târnovanu, Moldovan și Mihai Popa. Aș vrea să aflu părerea ta despre cei trei.

Ca să fiu sincer, România nu a stat niciodată la un nivel așa de jos de foarte mulți ani. Plecăm de la zero în această campanie cu aceste două amicale, iar pe urmă cu preliminariile pentru EURO. Moldovan, Târnovanu, Popa nu au meciuri în echipa națională, Radu a strâns doar două partide.

Cu toate că avem o grupă accesibilă în preliminarii, portarii într-o echipă națională conteaza enorm. Noi în toate campaniile de calificare am avut portari valoroși. Și îmi vin acum în minte Răducanu, Adamache, Iordache, Lung, Moraru, Stelea, Prunea, Lobonț, Tătărușanu, Niță, goalkeeperi care au dus greul.

Florin Tene: "E o criză mare de portari în acest moment"

În Superliga apără mulți portari străini. Putem spune că e o criză de goalkeeperi români în acest moment?

Gândiți-vă că noi plecăm în aceste preliminarii cu patru-cinci portari care nu au jucat vreun meci la națională sau în cupele europene, cu excepția lui Târnovanu. Este un act de curaj, dar și un risc cu care plecăm la drum în acest moment.

În opinia mea, România se bazează pe următorii portari: Radu, Moldovan, Popa, Târnovanu, Aioani. Este cam puțin la ce portari a dat România de-a lungul anilor. Da, este o criză mare în momentul ăsta, dar am convingerea că datorită ajutorului antrenorilor de portari din țară și cu materie bună din partea portarilor o scoatem la capăt.

Caracterizează-mi portarii care sunt acum la națională, pentru meciurile cu Slovenia și Moldova!

România a avut tot timpul o școală de portari valoroasă, dar în momentul de față nu stăm așa cum ne-am fi dorit. Pentru mine este un paradox.

Pe vremea mea nu aveam antrenori de portari, dar cu toate astea Dinamo, echipa unde mi-am făcut junioratul în anii 80-87, a dat portari foarte buni: Zlotea, Barba, Stelea, Prunea, Răzvan Lucescu. Dacă luăm portarii care au fost convocați acum, Moldovan, Târnovanu, Popa, eu cred că sunt portari de valoare egală.

Dezvoltă puțin!

Moldovan se află pe un trend accendent. Jucând la Rapid, formație care evoluează mareu sub presiune, cred că are un mental bun, dar are nevoie și el de meciuri internaționale și sper să-l vedem în poartă în aceste meciuri.

Târnovanu este un portar care s-a impus la FCSB, un goalkeeper de viitor, cu multe calităti. Dacă lucrează mai mult la jocul de picior și la plasament, va deveni un portar foarte căutat în Europa.

Mihai Popa este o surpriză placută pentru noi toți, un portar care a explodat în ultima perioadă prin jocurile bune pe care le-a făcut la echipa sa de club. Are calităti frumoase și cred că viitorul depinde numai de el.

Florin Tene: "Mă așteptam la mai mult de la Ionuț Radu"

Totuși, Ionuț Radu ar fi în pole-position pentru un post de titular când va fi apt?

Sincer să fiu, mă așteptam la mai mult de la Ionuț Radu după prestația lui de la Europenele de tineret. Păcat că a preferat să rămână la Inter și nu a plecat la o echipa unde sa apere. Sper ca acum să se impună la echipa sa de club și să vină cu un tonus bun la naționala României.

Ionuț Radu are 25 de ani și evoluează la Cremonese. A început sezonul ca titular, dar în prezent e accidentat. Portarul cu două selecții la prima reprezentativă e cotat la 3,5 milioane euro

Citește și: Ce au scris italienii despre Ionuț Radu

Ce speranțe avem ca alți portari, nu numai Tătărușanu și Radu, să ajungă în marile campionate ale Europei?

Nivelul lor în campionatele unde joacă trebuie să fie mereu în creștere. Să fie pregătiți la cluburile unde joacă de antrenori de portari care pun pasiune în meseria lor și sunt foarte bine pregătiți.

În plus, trebuie să aibă jocuri internaționale cât mai multe - un meci în campionatul intern este diferit de un joc în cupele europene. Si este important să și joace în campionate puternice din Europa.

Florin TENE

Născut: 10.11.1968 (București)

Post: portar

În Divizia A și Cupă

Debut Div.A: 18.06.1987, Sp.Stud. – Dinamo 5-4

Debut cupă: 21.02.1990, Strungul Arad – Flacăra Moreni 2-1

1986-87: Dinamo 1/0 0/0

1988-89: Flacăra Moreni 14/0 0/0

1989-90: Flacăra Moreni 31/0 1/0

1990-91: Gloria Bistrița 33/0 1/0

1991-92: Gloria Bistrița 11/0 0/0

Dinamo 21/0 2/0

1992-93: Dinamo 9/0 0/0

Gloria Bistrița 16/0 5/0

1993-94: Gloria Bistrița 33/1 5/0

1994-95: Dinamo 16/0 0/0

1995-96: Dinamo 5/0 0/0

Rapid 19/0 1/0

1996-97: Rapid 25/0 1/0

1998-99: Steaua 13/0 2/0

1999-00: Rocar 10/0 0/0

FC Argeș-Dacia 13/0 0/0

2000-01: Dinamo 5/0 0/0

Total: 275/1 18/0

A cucerit: 1 titlu (cu Dinamo) și 2 cupe (cu Gloria Bistrița și Steaua)

În străinătate

1997-98: Kardemir D.Ç. Karabükspor (Turcia 1) 10 0

În națională

Debut: 26.08.1992, România – Mexic 2-0

Total: 6 0

În cupele europene

Debut: 13.09.1989, FC Porto – Flacăra Moreni 2-0

Total: 15 0