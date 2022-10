Dorinel Munteanu, declarația zilei după ce România și-a aflat adversarele în preliminariile EURO 2024

Naţionala de fotbal a României a fost repartizată într-o grupă accesibilă în preliminariile Campionatului European - EURO 2024, alături de Elveţia, Israel, Kosovo, Belarus şi Andorra, potrivit tragerii la sorţi efectuate duminică la Frankfurt.

Dorinel Munteanu, acum antrenor la Oțelul Galați, formație care a pierdut ieri în deplasare cu Unirea Dej (0-2), ridică ștacheta și susține că România se poate lupta pentru primul loc în Grupa I.

Spre deosebire de alți foști tricolori, liderul selecțiilor la prima reprezentativă (134) vede altfel ecuația în seria tricolorilor. Pentru Munteanu Kosovo, Belarus și Andora sunt doar sparring-parneri.

“Chiar și pentru locul 1, dacă suntem atenți. Erau grupe mult mai dificile. Norocul a ținut tot timpul cu noi, dar nu am știut să profităm. Să dea Dumnezeu să ne calificăm și acum din urna a treia. Sperăm să se calmeze lucrurile la echipa națională și să mergem la Campionatul European.

Cu Israel a fost un meci amical. E altceva față de un meci amical și nu știu cât contează că am jucat cu ei. Dar eu cred că suntem favoriți în fața lor. Ar fi foarte rușinos să ne încurcăm cu Kosovo, Belarus și Andorra! Eu cred că am învățat din greșeli și vom arăta altfel.

