Patronul de la FCSB vrea să îl ofere pe Aymen Boutoutaou la schimb pentru Steven Nsimba. În afacere, ar fi inclusă și suma de un milion de euro pe care Gigi Becali ar urma să o vireze în contul oltenilor.

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ntrebat care echipă ar ieși în avantaj în cazul unui astfel de schimb, Florin Prunea, fostul component al Generației de Aur, a transmis clar că, în opinia sa, FCSB ar fi avantajată.

Motivul invocat este simplu: Florin Prunea susține că Aymen Boutoutaou nu a demonstrat că merită banii pe care Gigi Becali i-a plătit în schimbul său în această vară, spre deosebire de Steven Nsimba, care a arătat că este un jucător care poate face diferența în fotbalul din România.

Fostul mare portar susține că schimbul dintre cele două cluburi nu se va realiza, deoarece Universitatea Craiova nu se va lăsa păcălită.

”Cu siguranță FCSB! Din punctul meu de vedere, Boutoutaou nu este niciodată un jucător de două milioane de euro. În schimb, Nsimba este un jucător foarte bun, atacant, marcator. Nu cred că se va face, nu cred că cei de la Craiova sunt atât de naivi. Când se plătesc atâția bani pe un jucător, în jur de două milioane și ceva de euro, nu mai e vorba de adaptare. Aici e pur și simplu vorba despre valoare”, a spus Florin Prunea pentru PRO TV și Sport.ro.