Cele două naționale se întâlnesc la Solna, pe ”Strawberry Arena”, în prima rundă din noua ediție UEFA Nations League. Suedia - România va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Florin Prunea a văzut primul ”11” ales de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia și a reacționat categoric

Cum arată primul ”11” al României cu Suedia

Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - Hagi (C) - Man, Munteanu

Florin Prunea, fost internațional român, a evidențiat că singura surpriză din formula de start alcătuită de Hagi ar putea fi titularizarea lui Coubiș, dar chiar și așa e reticent în declarații. Prunea susține că primul ”11” este format dintr-un mix între viteză și forță.

”(n.r. Surprize?) Din punctul meu de vedere, nu. Mă așteptam să fie mixul acesta între forță, plecând de pe linia de fund și urcând, la mijloc chiar cu titularizarea lui Băluță, și viteză, aici mă refer la Răzvan Marin și cei trei din față.

Ghiță e un jucător care a confirmat la echipa națională, are și goluri cu Austria. El a avut evoluții echilibrate și foarte bune.

Poate, ca o surpriză, m-aș duce spre Coubiș, dar el a într-un campionat în care joacă majoritatea jucătorilor Suediei”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Un fost internațional român, categoric înaintea meciului cu Suedia: ”Trebuia să fie în lot”

La VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, Cristi Pulhac, fost internațional român cu trei prezențe la prima reprezentativă, a evidențiat că și-ar fi dorit să-l vadă pe Ianis Stoica în lot.

Cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Ianis Stoica este legitimat din vara lui 2025 în Portugalia, la Estrela Amadora, unde mai are contract până în 2028.

”Ianis Stoica trebuia să fie în lot, să fie convocat, poate nu îl lua în Suedia, dar măcar trebuia luat. Gică Hagi a spus că are drept criterii de selecție forma sportivă, experiența internațională și omogenitate.

Dennis Man nu joacă, Ianis Hagi nu joacă, Daniel Bîrligea nu joacă, mă refer la echipa de club. Au oarecare experiență internațională.

Cred că în primul rând ar trebui să conteze forma sportivă, iar Ianis Stoica era bun și la noi în campionat, pentru că știm că era un jucător interesant.

Dennis Man are 98 de minute adunate de când a început campionatul”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.