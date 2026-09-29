Un experiment fotbalistic de tip Frankenstein. Cam așa poate fi descris ce a făcut Gheorghe Hagi, în debutul nostru în Nations League, ediția 2026-2027, și mai cu seama în dezastrul cu Bosnia (2-4).

Trimițând în tribune cei mai buni tricolori – doar Ianis Hagi a meritat să fie sărit din schemă, fiind cel mai slab cu Suedia! – Hagi a făcut din naționala României „carne de tun“ în partida cu Bosnia de pe „Arena Națională“. Strategia strâmbă a selecționerului a avut la bază o singură idee: folosirea unor jucători proaspeți din punct de vedere fizic, atât cu Suedia (1-2), cât și cu Bosnia (2-4). Doar că, din păcate pentru Hagi, prospețimea fizică nu ține loc de valoarea fotbalistică. Iar printre cei folosiți, luni, pe „Arena Națională“, au fost mai mulți jucători cu carențe mari la acest capitol.

Gigi Becali: „Matei Ilie? N-ar juca nici trei minute la FCSB!“

Cam toți analiștii care au disecat meciul România – Bosnia, au concluzionat că am avut un cuplu ridicol de fundași centrali, format din Burcă – Matei Ilie. Primul e legitimat la Yunnan Yukun (China), al doilea provine de la Kasimpașa (Turcia).

În cadrul analizei sale pentru Fanatik, Gigi Becali s-a arătat îngrozit de prestația stoperului care a fost la CFR Cluj până în vara acestui an.

„Acel Ilie, fundașul central, pe cuvântul meu de onoare, dacă-mi zici – Băi, Gigi, îți dau un milion de euro și îl iei pe Matei Ilie la FCSB și îl bagi o repriză obligat să joace – eu îi zic că nu joacă la mine nici trei minute. Nu e totul despre ce a făcut aseară, ci dintotdeauna, că îl știam. Să mă ierte, nu jignesc pe nimeni, dar nu l-aș lua nici pe două milioane, du-te cu milioanele tale. Așa, de antrenat cu echipa, poate da, dar nu să joace la mine. Știu de când era la CFR. Păi dacă era ceva de el nu-l luam eu?“, a spus patronul roș-albaștrilor.

Gigi Becali și teoria conspirației: FRF se folosește de Hagi!

În continuarea declarațiilor sale, Gigi Becali a lansat o veritabilă teorie a conspirației, cum că Hagi a fost instalat selecționer, ca să fie „scut“ pentru Federația Română de Fotbal!

„Ăștia au fost mai deștepți, de la FRF. Ei când și-au dat seama că n-au calitate, au zis că ne nenorocim și hai să-l băgăm pe Hagi antrenor și să luăm toată presiunea de pe umerii noștri. Că nu are cine să zică ceva de Hagi. Bravo lor, îi aplaud, băieți deștepți. Hagi absoarbe tot. Ei (n.r. – cei de la FRF) și-au dat seama că suntem la fund, praf“, a continuat latifundiarul din Pipera.

Becali „vede“ victorii cu Polonia și Suedia

Probabil, din dorința de a-și încuraja nașul, Gigi Becali a venit cu un pronostic ce pare „imposibil“, la ora actuală: naționala lui Hagi va face 6 puncte din 6 în următoarele două partide.

„O să vezi tu, Gică (n.r. – Gheorghe Hagi), care și-a făcut deja o părere, ce echipă va face el cu Polonia și Suedia. O să le batem pe amândouă și luăm șase puncte. Eu mi-am făcut o părere. Acum, cu Polonia, Gică o să-i bată“, a spus Gigi Becali.