Cele două naționale s-au întâlnit la Solna, pe ”Strawberry Arena”, în prima rundă din noua ediție UEFA Nations League. Suedia - România a fost în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Florin Prunea urechează doi tricolori după ce a urmărit primele 45 de minute din Suedia - România: ”Nu sunt în apele lor”

După ce a urmărit primul act de la Solna, Florin Prunea i-a criticat pe Virgil Ghiță și Andrei Coubiș, doi dintre cei trei apărători centrali trimiși din primul minut de Gică Hagi pe ”Strawberry Arena”.

”Ne așteptam cu toții să atacăm, din păcate, revenim la ale noastre. Timorați. Radu a avut două parade bune.

E clar că problemele lor sunt în apărare. În rest, cred că ei sunt mai buni. Joacă atât de simplu, din două atingeri. Am tratat cu superficialitate faza fixă.

Problemele noastre au apărut în zona fundașilor, la Ghiță și Coubiș. Pericolul a venit pe faza lui Rațiu de apărare, ăsta e pericolul când joci cu trei fundași. Ghiță și Coubiș nu sunt în apele lor.

Mă așteptam la mai mult de la Răzvan Marin și la Băluță. E clar că Dennis Man are calitate, așa și Louis Munteanu, dar prea puțin la mijlocul terenului”, a spus Prunea la DigiSport.

Echipele de start:

Suedia: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak

Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund

Selecționer: Graham Potter (51 de ani)

România: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu

Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir

Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)

Florin Prunea a văzut primul ”11” ales de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia și a reacționat categoric

Florin Prunea, fost internațional român, a evidențiat că singura surpriză din formula de start alcătuită de Hagi ar putea fi titularizarea lui Coubiș, dar chiar și așa e reticent în declarații. Prunea susține că primul ”11” este format dintr-un mix între viteză și forță.

”(n.r. Surprize?) Din punctul meu de vedere, nu. Mă așteptam să fie mixul acesta între forță, plecând de pe linia de fund și urcând, la mijloc chiar cu titularizarea lui Băluță, și viteză, aici mă refer la Răzvan Marin și cei trei din față.

Ghiță e un jucător care a confirmat la echipa națională, are și goluri cu Austria. El a avut evoluții echilibrate și foarte bune.

Poate, ca o surpriză, m-aș duce spre Coubiș, dar el a într-un campionat în care joacă majoritatea jucătorilor Suediei”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.