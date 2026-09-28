Meciul de pe Arena Națională se anunță a fi unul foarte dificil, deoarece tricolorii nu vor avea parte de sprijinul suporterilor, iar Gică Hagi lăsat acasă șase titulari din meciul cu Suedia: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Dennis Man și Ianis Hagi.

Florin Prunea așteaptă altceva din partea lui Ionuț Radu

Florin Prunea nu a fost impresionat de evoluția lui Ionuț Radu din meciul cu Suedia. Chiar dacă cele două reușite ale suedezilor nu au fost ”goluri de portar”, fostul component al Generației de Aur crede că Radu ar fi putut face mai mult.

Prunea crede că Gică Hagi i-ar fi putut da o șansă lui Otto Hindrich în meciul cu Bosnia. Totuși, în același timp, fostul mare portar susține că Hagi a procedat corect că i-a dat continuitate lui Radu.

”Aș vrea să îl văd altfel pe Radu decât a fost la ultimul meci, aș vrea să îl văd în joc, aș vrea să îl văd că dirijează echipa. Nu aș vrea să văd relaxarea asta din unele momente în care el vrea să arate că are siguranță. Nu mi-a plăcut la ultimul joc. Putea să facă mai mult și la primul gol și la al doilea. Nu l-am văzut în joc, simți imediat un portar, nu l-am simțit viu. El are momente în care vrea să arate că dă siguranță, dar nu sunt prea bune aceste momente. Nu a fost ce trebuie la ultimul meci, sper ca acum să fie. (...)

Eu m-am gândit (n.r. că Radu ar fi putut fi schimbat), sicer, Otto Hindrich este un portar care apără foarte bine în Polonia și este un campionat puternic. Ar fi putut să îi dea și lui o șansă. Când schimbi portarul, înseamnă că ai avut o problemă, dar eu cred că e bine că îl păstrează în poartă pe Radu, dar sper să aibă o altă evoluție”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.