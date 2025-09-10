Gheorghe Hagi (60 de ani) a avut mare dreptate printr-o declarație rostită, acum mai mulți ani. Exasperat de scandalurile interminabile din fotbalul intern, fostul internațional a spus că, în România, excelăm la „fotbalul vorbit“. La cel care trebuie să muncești pe rupte, să demonstrezi pe teren, la fotbalul ăla, mai avem de lucru. Mult de tot! De când performanțele concrete ale fotbalului românesc s-au rărit, ne-am specializat în niște exagerări înfiorătoare. Din ce în ce mai mari parcă, odată cu trecerea anilor. Însuși Gică Hagi a oferit o mostră, în acest sens, când a spus că România U21, care a prins semifinalele Europeanului din 2019, a depășit rezultatele „Generației de Aur“. Practic, din dorința de a „umfla“ echipa în care băiatul său a fost titular, Hagi a „reușit“ să dea o declarație de noaptea minții! După care, când a fost atenționat de Răzvan Lucescu că greșește profund, Hagi a devenit agresiv și l-a „sfâșiat“ verbal pe fostul selecționer.



„Arta“ de a ne păcăli singuri… Când s-au tras la sorți grupele preliminare pentru Mondialul din 2026, la mijlocul lunii decembrie 2024, specialiștii din fotbalul românesc s-au întrecut în a face niște pronosticuri care mai de care optimiste despre ce vor face tricolorii în Grupa H. Desigur, nimeni nu se aștepta ca cineva să le dea în cap băieților de la națională și să zică, răspicat, că n-au nicio șansă de calificare, însă campania care urma să înceapă în martie putea fi analizată cu echilibru și realism. Din păcate, „ingredientele“ astea ne lipsesc cu desăvărșire. De ani buni! Rezultatul acestei „boli cronice“, de a ne supraevalua posibilitățile și de a ne desconsidera adversarii, e ce vedem, în rândurile de mai jos. Sport.ro a căutat în arhivă și a găsit părerile celor care au analizat șansele României, în preliminariile pentru CM 2026, imediat după tragerea la sorți din decembrie 2024. Când citim declarațiile de mai jos, ne dăm seama că ne place să ne păcălim singuri. După care primim o „palmă usturătoare“ din partea realității fotbalistice, cum s-a întâmplat în actuala campanie. *Gigi Becali: O să ieșim pe locul întâi. Păi, da, măi, da! Chiar cred! Le spulberăm pe toate! Luăm locul întâi. Nici dacă vrem noi nu putem să nu câștigăm grupa! *Gică Popescu: Dacă m-ai fi pus înainte de tragerea la sorţi să aleg o grupă, cred că nu aş fi putut să fiu atât de inspirat sau mi-ar fi fost jenă să aleg o grupă atât de accesibilă. Ţinând cont de parcursul pe care naţionala noastră l-a avut la Campionatul European, câştigarea grupei de Liga Naţiunilor, cred că a venit examenul de maturitate. Avem o grupă a cărei configuraţii ne obligă să o câştigăm. Şi de data aceasta cred că sorţii au fost de partea noastră. Austria, capul de serie al grupei, cred că este o echipă care ne este la îndemână. Am scăpat de marile puteri, Spania, Franţa, Italia, Anglia, deci suntem obligaţi în această grupă să defilăm. Nu ar trebui să ne sperie niciuna dintre adversarele din această grupă. E o grupă pe care o visam, iată că a devenit realitate. Nu se putea mai bine. *Mihai Stoichiță: Mi-a scăzut tensiunea după ce am văzut tragerea. Asta nu înseamnă că suntem calificați, dar avem șanse mari să ne calificăm direct. Ce obiectiv să ne propunem, să nu ne calificăm?



*Ionuț Lupescu: Este o grupă foarte bună pentru noi și obiectivul poate fi doar locul 1, calificarea directă. Cred că am avut șanse foarte bune la aceste trageri și echipa României se poate califica prima în grupă. Trebuie să abordăm foarte optimiști această grupă și să avem ca principal obiectiv prima poziție, e clar. *Florin Răducioiu: E perfect, îmi place, bravo! E abordabilă grupa! Ce balauri am evitat. Era Franța, Spania. Chiar și pe Italia am evitat-o. Deci, în cazul ăsta avem mari pretenții chiar să câștigăm grupa și să ne calificăm direct. Avem tot dreptul să ne gândim că putem câștiga. Sunt echipe de bătut. Ne-am putea impune jocul, să facem un pressing mult mai avansat. Vă rog să mă credeți, avem mari șanse să ne calificăm. E timpul să ne întoarcem pe scena mondială. *Adrian Ilie: O grupă accesibilă. Din punctul meu de vedere este o grupă chiar ușoară. Noi putem să ne calificăm de pe primul loc. Am început să dominăm echipe precum Austria și Bosnia. Am progresat foarte mult și, din punctul meu de vedere, nici din această grupă nu cred că putem să pierdem un meci și o să ne calificăm de pe primul loc. Echipa deja joacă. Se vede că jucăm alt sistem. Suntem agresivi în joc. Clar, o să ne fie mai greu cu Austria și Bosnia, dar eu cred, cu toate acestea, că putem să câștigăm. Din punctul meu de vedere o să câștigăm grupa. Mergem la calificare directă, așa că putem să ne luăm biletele de avion încă de acum. *Adrian Porumboiu: Mai ușor de atât nu se putea. E o grupă accesibilă. Deja trebuie să se caute cazarea pentru Campionatul Mondial. E super grupa. Dacă noi alegeam, o făceam atât de bine! *Ioan Andone: Avem o grupă bună! Austria și Bosnia sunt cele mai dificile, dar e o grupă accesibilă. Ne putem califica. Bosnia nu mai e Bosnia de acum câțiva ani, cred că șansele sunt mari de calificare. Eu zic să ne gândim la locul 1. Dacă era Italia, Spania, Franța, Anglia, mai ziceam să ne gândim la locul doi, dar acum cred că ne putem gândi și la primul loc.



*Dănuț Lupu: E o grupă foarte ușoară. Și eu cred că nu vom avea probleme în a termina pe primul loc. Cine poate să ne încurce? Noi arătăm foarte bine. Avem timp. Eu nu cred că poate să ne pună probleme nici Austria, nici Bosnia. În cel mai rău caz, luăm bătaie la ei cu 1-0 și batem acasă cu 2-0 și ne-am calificat. E o grupă ușoară. *Ciprian Marica: Am mare încredere că ne vom califica! Am încredere în selecţionerul Mircea Lucescu, am încredere în echipă, băieţii s-au maturizat, au arătat că ştiu să gestioneze şi momentele mai dificile, adversarii sunt accesibil! A ieşit aşa cum ne-am dorit! Hai România, ne vedem la Mondial! *Dumitru Dragomir: Dacă o trăgea Burleanu, dacă îl puneai pe Burleanu să facă o grupă, îți spun că nici el nu o nimerea așa. Austriecii sunt mai buni ca noi, dar în decursul vieții nu prea ne-au bătut. Ăștia degeaba se dau rotunzi, bosniacii. Țara lor nu e nici cât regiunea Olteniei.



Culmea ironiei: Șumudică, în grupul minoritar al realiștilor Ca să vezi dacă au existat și oameni cu picioarele pe pământ, după tragerea la sorți pentru grupele preliminare, îți trebuie „răbdare și tutun“. Pentru că acest club al realiștilor, al celor cât de cât echilibrați, a avut în componență foarte puțini oameni. Paradoxal, printre ei s-a aflat și Marius Șumudică, un adept al exagerărilor. De această dată însă, spre lauda sa, fostul atacant ne-a avertizat că ne așteaptă o campanie grea pentru Mondiale. *Mircea Lucescu: E o grupă care se joacă. Cum să fiu mulțumit? Voi fi mulțumit dacă vom ajunge la Cupa Mondială. Avem o echipă cu jucători buni, cu experiență, care sunt foarte buni prieteni, un grup competitiv, un grup puternic. Trebuie să analizăm foarte bine echipele. Nu va fi simplu nici împotriva Bosniei, care are jucători foarte puternici. Sigur, trebuie să fim optimiști, să pregătim foarte bine jocurile. Nu știu dacă vom merge la Mondial, vom încerca. *Gheorghe Hagi: Nimic nu e ușor în fotbal, pare ușor, dar nu e. Pentru ei nu va fi ușor, va fi foarte greu, joci pentru a merge la un Campionat Mondial. Meciurile ți le poți face ușoare dacă joci bine, dar înainte de meci nu e nimic ușor. *Răzvan Burleanu: Nu sunt nici optimist, nici pesimist. Suntem încrezători că vom face tot ceea ce ține de noi să ne calificăm. Cred că ceea ce contează cel mai mult în momentul de față este să continuăm această performanță pe care am reușit-o în Germania, când am reușit să bifăm cea mai importantă sportivă a echipei în ultimii 24. Avem barajul din martie 2026 asigurat. Ne dorim ca la finalul anului 2025 să avem o calificare asigurată și a 4-a grupă câștigată la rând. Vrem să avem o performanță care să rămână în istorie. *Ilie Dumitrescu: Din punctul meu de vedere, Austria este favorită să câștige grupa asta. Și acum plecăm favoriți pentru locul doi. Dar la cum am văzut Austria în calificări... Am văzut o echipă cu jucători din Bundesliga. Îl au pe Arnautovic, un jucător cu multă experiență. Avem și noi nucleul nostru important de jucători. Pentru mine, Austria este favorită să câștige grupa. Bine că n-am căzut în grupă cu Scoția sau Georgia. *Marius Șumudică: E clar că din prima urnă am ales cel mai accesibil adversar, mă refer la Austria. Nimeni nu dorea Franța, Germania, Spania. Este o grupă ok, dar pe care va trebui să o tratăm cu multă seriozitate, pentru că în fotbal se poate întâmpla orice, deznodământul nu îl poți cunoaște niciodată. Cred că avem mai multe șanse, dar va trebui să analizăm foarte bine adversarii și să nu ne credem imediat calificați.



Cei din afara ne-au „citit“ foarte bine Cum a fost văzută naționala României, în afara țării, după tragerea la sorți de anul trecut? Exact cum era, în realitate. Adică, precum un veritabil outsider. Analiștii de la Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată statisticilor, au publicat următoarele procente, în dreptul României, în ceea ce privește clasarea finală din Grupa H: *Locul 1 pentru România – 32% *Locul 2 pentru România – 52% *Locul 3 pentru România – 14% *Locul 4 pentru România – 2% *Locul 5 pentru România – 0.01% Ce e trist e că acum, când am trecut de jumătatea drumului în grupa noastră, am „reușit“ chiar să avem niște rezultate mai proaste decât cele la care se așteptau cei de la Football Meets Data! Pentru că ne-am compromis, în mare măsură, și șansele la locul 2 și, cel mai probabil, vom termina pe 3, depășind doar Cipru și San Marino!



Clasamente oferite de Sofascore